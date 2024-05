Indicação do novo secretário de Segurança do Estado passou pelo diretor-geral da Polícia Federal

O nome do novo secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, teve o aval do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Ele conversou sobre o perfil de Roberto Sá com o governador Elmano de Freitas que estava buscando um novo perfil para o comando da pasta no Estado.

O recrudescimento do número de homicídios do Estado e o andamento dos trabalhos vinham incomodando o governador que estava discutindo há semanas possíveis mudanças no governo, conforme antecipou esta Coluna no último dia 15 de maio.

Elmano de Freitas (PT) quer um perfil mais enérgico para o comando da área da Segurança, uma das mais sensíveis do governo, principalmente em ano eleitoral nos municípios.

A busca por um delegado federal que teve formação na Polícia Militar do Rio de Janeiro sinaliza a preferência por um comando mais operacional, que demonstre mais presença no enfrentamento à criminalidade.

Ao consultar o chefe da Polícia Federal no País, Elmano mostra que também quer uma parceria com as autoridades nacionais da Polícia.