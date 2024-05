Derrapadas de secretários jogam crises políticas no colo do governador Elmano

Qualquer governo é, do primeiro ao último dia, uma fábrica de gerenciar crises. A maioria delas parte de fora para dentro: é uma pandemia, um deslizamento de terras com vítimas, a insegurança pública, a fome, as greves, enfim, uma infinidade de situações que fogem ao controle do governante. Convém, portanto, evitar ao máximo as crises desnecessárias que partem de dentro dos palácios.