Hospital da Uece tem obra concluída; Governo vai licitar equipamentos e alargar via de acesso

O prédio do Hospital Universitário do Ceará (Huce), vinculado à Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza, já está com estrutura pronta, como informou o governador Elmano de Freitas, nesta segunda-feira (9), após visita ao local com comitiva formada por deputados federais e estaduais. Novas licitações, abertas ou em processo de abertura, acontecem para a compra de equipamentos e a urbanização do entorno, enquanto o preenchimento do quadro de profissionais está em estudo.

Será feita a duplicação da Rua Betel, que dá acesso ao hospital no bairro Itaperi, para garantir a agilidade no recebimento dos pacientes e a oferta de 2026 vagas de estacionamento, como detalha Elmano. "Nós vamos ter, provavelmente, 680 leitos com todas as especialidades médicas e com aspecto universitário de pesquisa e teremos, portanto, aqui a Universidade Estadual do Ceará com a Faculdade de Medicina", completa. Os leitos serão divididos da seguinte forma:

207 unidade para internação crítica

462 unidades para internação (enfermarias - torres)

11 unidades para pré-parto, parto e pós-parto

A ordem de serviço para a execução do Hospital foi assinada em janeiro de 2021 com previsão de entrega de 31 meses. Ou seja, pouco mais de 2 anos e meio. Serão adquiridos geradores e outros sistemas elétricos, além da licitação para execução da pavimentação e das vagas de estacionamento do complexo.

Veja também

Por causa da logística para a compra de equipamentos específicos e contratação de profissionais, será feita uma estratégia com cronograma para o funcionamento do Huce.

"Vamos fazer um cronograma de abertura do Hospital, assim como fizemos no Vale do Jaguaribe, que iniciou com determinado percentual de atendimento e foi aumentando. Aqui, também vamos ampliando os serviços à medida em que os equipamentos vão sendo adquiridos e, os profissionais, contratados", exemplifica Elmano.

Elmano de Freitas Governador Significa uma grande conquista para o nosso povo, e repito: só é possível graças à união de forças, à decisão do nosso ex-governadores Camilo e Izolda e de todos os deputados federais, independente de partido político.

Ocupando uma área de 79,5 mil m², o complexo do Huce está em construção no bairro Itaperi, em Fortaleza. Quando concluído, será o maior hospital público do Estado. Ele receberá a demanda do atual Hospital Geral Doutor César Cals, no Centro, e será coordenado pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Além da ampliação da capacidade de atendimento, o governador contextualiza que os equipamentos de saúde no interior diminuem a pressão no atendimento feito na Capital.

Legenda: Governo do Estado deve comprar equipamentos e contratar funcionários Foto: Ismael Soares

"Nós estamos interiorizando: acabamos de inaugurar politraumatologia e oncologia no Hospital do Vale do Jaguaribe. Na região, praticamente mais nenhum caso está vindo para Fortaleza", destaca. Em junho, Elmano anunciou que estava preparando a licitação dos equipamentos da unidade. Naquela ocasião, ele reforçou que o Huce será entregue "quando tiver os equipamentos".

680 leitos serão ofertados no complexo, entre clínicos e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), distribuídos nas áreas clínica, cirúrgica e materno-infantil.

Como será a estrutura

Tânia Mara Coelho, titular da Sesa, observa a estrutura com capacidade ampliada de atendimento dos pacientes no Ceará. "Esse Hospital vai dar resposta não só na politraumatologia, mas em muitas outras especialidades médicas, terá porta de entrada para obstetrícia, para adultos e pediatria. É um hospital muito mais complexo", resume.

A estrutura será dividida para a distribuição dos serviços prestados na unidade. "A primeira torre que vai ser aberta será para transferir os atendimentos dos pacientes do César Cals, vamos ter uma torre de clínicas e outras de cirurgias. Vamos ter mais de 140 leitos de UTI e um andar com formação acadêmica, de aulas a análise de casos clínicos", detalha Tânia.

Também há equipamentos para a realização de exames e aplicação de procedimentos de tratamento contra o câncer. "Tem os pavimentos horizontais, onde vamos ter toda a parte do suporte de imagens, laboratório e complementar e de quimioterapia, porque esse hospital já vai ser aberto com a oncologia", completa a secretária.

Atendimentos e formação

Além de ampliar a rede de atendimento médico-hospitalar, dando suporte a outros hospitais da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e hospitais regionais do Estado, o Huce também vai contribuir com a formação acadêmica de alunos da área da saúde na Uece.

O equipamento vai ofertar atendimento à população em especialidades como fisioterapia, cardiologia, neurologia, pediatria e odontologia.

A nova unidade foi anunciada em agosto de 2019, ainda na gestão do governador Camilo Santana. A ordem de serviço para a construção foi assinada em janeiro de 2021.