Hospital da Uece: estrutura deve ser entregue em agosto, e Governo prepara licitação de equipamentos

A estrutura física do prédio do Hospital Universitário do Ceará (HUC), vinculado à Universidade Estadual do Ceará (Uece), deve ficar pronta em agosto, conforme informou o superintende de Obras Públicas do Estado (SOP), Quintino Vieira Neto. Em paralelo, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que já está preparando a licitação dos equipamentos da unidade.

"Nós estamos preparando a licitação dos equipamentos, tem uma previsão de mais de R$ 200 milhões (para a compra)", afirmou o mandatário nesta sexta-feira (30) ao Diário do Nordeste, durante reunião com o secretariado.

Na ocasião, ele reforçou que o HUC será entregue "quando tiver os equipamentos".

De acordo com Quintino Vieira Neto, 96% da obra da estrutura do Hospital já foi executada. Depois que a estrutura estiver pronta, a obra ocorrerá ao redor do prédio para construir o estacionamento, alargar a rua de acesso e calçadas.

Quintino Vieira Neto Superintendente da SOP "A parte de obra do Hospital, nós deveremos estar entregando ao Governo do Estado ao fim de agosto. Aí nós vamos fazer a parte de estacionamento, enlarguecer aquela rua ao lado do hospital e fazer um caminhamento do hospital à universidade. O Hospital vai integrar a Faculdade de Medicina da Universidade Estadual"

Ainda conforme o titular da SOP, a obra do Hospital da Uece emprega, atualmente, 1.200 pessoas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil