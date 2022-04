Obra de Hospital Universitário da Uece segue paralisada após acidente que matou operário

A obra de construção do Hospital Universitário do Ceará (HUC) foi paralisada e continua com as atividades suspensas nesta quinta-feira (14), após a queda de uma laje que matou um operário, na manhã da última quarta (13).

O empreendimento aguarda liberação das autoridades, de acordo com o Consórcio Saúde Ceará, responsável pela obra. As causas do acidente estão sendo apuradas.

“O Consórcio ressalta que tem prestado todo o apoio aos envolvidos, familiares e equipe da obra, incluindo o suporte psicológico”, declarou em nota, emendando que segue prestando “os esclarecimentos necessários às autoridades”.

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), à qual o HUC será vinculado, afirmou que aguarda a apuração dos fatos por parte do consórcio de empresas e da Superintendência de Obras Públicas (SOP), bem como a investigação da Polícia Civil determinada pelo Governo do Estado.

A Defesa Civil de Fortaleza, que esteve no local do acidente, informou que um relatório técnico será elaborado e enviado à Uece.

Além do operário que morreu, outro funcionário ficou gravemente ferido na queda da laje. Não foi divulgada atualização sobre o estado de saúde do homem.

Quando o Hospital será entregue?

O HUC ocupará uma área de 78,2 mil metros quadrados, com 655 leitos, entre clínicos e Unidades de Terapia Intensiva (UTI), distribuídos em três torres principais: clínica, cirúrgica e materno-infantil. Ao todo, terá sete andares e um heliponto.

De acordo com o Governo do Estado, a previsão é que a obra seja finalizada até dezembro deste ano.

Legenda: Funcionários estão sendo dispensados do local. Foto: Halisson Ferreira/SVM

A unidade será vinculada à estrutura de ensino e pesquisa da Uece nos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Ciência da Saúde (CCS). O complexo ficará sob a coordenação da Secretaria da Saúde (Sesa).