Ceará terá as primeiras residências em 'Saúde Digital' e ‘Saúde e Esporte’ do País; saiba como funciona

Os primeiros residentes em "Saúde Digital" e em "Saúde e Esporte" do País serão formados dentro de unidades de saúde do Ceará, com a criação de turmas na Escola de Saúde Pública do Estado (ESP/CE). Os aprovados iniciaram as atividades de forma imediata, após evento de acolhimento de 1.006 residentes de 14 áreas de atuação, neste mês.

Para as turmas pioneiras nas Residências em Área Profissional da Saúde Multiprofissional (Resmulti), foram abertas 4 vagas destinadas a Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia na área de Saúde Digital, e outras 8 para Saúde e Esporte, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Educação Física.

Luciano Pamplona, superintendente da ESP, contextualiza que a formação em Saúde Digital acontece para encontrar soluções importantes com aplicação no Sistema Único de Saúde (SUS). "Nós estamos vivendo um momento importante em que as I.A.s (Inteligências Artificiais) estão tomando conta de tudo e a gente inova com essa especialidade para formar profissionais alinhados com esse cenário", aponta.

No Estado, a ideia da formação é ampliar o Telessaúde da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e potencializar o uso de tecnologias e outras estratégias. A residência será feita em Fortaleza e terá como principais campos de prática o núcleo de teleatendimento, as coordenadorias e as unidades hospitalares da Rede Sesa.

"Essa residência vai funcionar, basicamente, dentro da Secretaria da Saúde do Estado e vai circular por todas as unidades de saúde com gestão para a gente entender como trazer a tecnologia para ser usada de forma inteligente dentro do SUS", detalha Luciano.

O superintendente explica que o uso de dados e análise de cenários com a interiorização dos equipamentos de saúde, permite avaliar os percursos e diminuir rotas de ambulância.

"Vamos buscar ferramentas que possam auxiliar o planejamento da gestão da saúde, como trazer tecnologias para serem incorporadas à rotina do serviço de saúde, de como otimizar gastos e tempo de atendimento", completa.

Saúde e Esporte

No último ano, o Ceará recebeu as primeiras turmas da residência de Medicina Esportiva com atividades no Centro de Formação Olímpica. Em 2025, a primeira oferta de Saúde e Esporte no País deve ampliar as áreas do conhecimento envolvidas nessa dinâmica.

"Essas duas especialidades trabalham diretamente com a Secretaria do Esporte, que recebe os profissionais e participa da formação. Então, estamos formando esses profissionais não só para os grandes clubes, mas também para atender à população", indica Luciano.

Os enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e educadores físicos na residência de Esporte e Saúde vão integrar a rede de políticas de saúde preconizada pelo SUS, tendo como base uma prática humanizada.

A ideia do programa é desenvolver profissionais de saúde para uma atuação integral e interprofissional com foco no desempenho e na qualidade de vida de praticantes de atividades físicas, atletas e indivíduos em geral, considerando diferentes contextos esportivos e de saúde.

O percurso formativo será na Rede de Atenção Primária à Saúde, Rede Especializada/Intersetorial, Rede de Urgência e Emergência, por meio da Rede Estadual da Saúde, e Centro de Formação Olímpica e Paralímpica do Ceará e outros dispositivos da Secretaria do Esporte.

Resmulti

A ESP/CE é a instituição com a maior Residência em Área Profissional da Saúde no País, selecionando profissionais da saúde para períodos de atuação práticas que podem durar entre 1 e 3 anos.

As residências abrangem profissionais de 14 áreas da saúde, ampliando a capacidade de atendimento do sistema público. As especialidades contempladas são:

Cancerologia

Cuidado cardiopulmonar

Neurologia e neurocirurgia

Pediatria

Urgência e emergência

Infectologia

Neonatologia

Enfermagem obstétrica

Terapia intensiva

Buco-maxilo-facial

Cuidado clínico cirúrgico

Cuidados paliativos

Dermatologia sanitária

Ortopedia e traumatologia

Obstetrícia multiprofissional

Saúde do trabalhador e da trabalhadora

Atenção integral à saúde da pessoa idosa

Odontologia uniprofissional

Saúde coletiva

Saúde mental coletiva

Vigilância em saúde

Saúde da família e comunidade

Saúde digital

Saúde e esporte

*Sob supervisão da editora de Cotidiano Dahiana Araújo