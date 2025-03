Ceará recebe mais de mil novos residentes para atuação na Saúde de 30 municípios

O Ceará contará, a partir deste mês, com novos 1.006 residentes da área da Saúde para atuação em 30 municípios, contemplando as cinco regionais de saúde do Estado. A solenidade de acolhimento dos profissionais aconteceu na manhã desta quinta-feira (6) e contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho.

Os novos residentes, entre eles médicos, psicólogos e enfermeiros, foram aprovados nos programas da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) e da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) via Exame Nacional de Residência (Enare), considerado uma atividade obrigatória aos discentes.

Ao todo, os profissionais atuarão em 14 áreas da saúde, com tempo de residência que varia entre um e três anos, a depender da especialidade.

Segundo o governador, o Ceará tem a maior residência multiprofissional do Brasil, com investimento da ordem de R$ 25 milhões por ano. "Tenho absoluta convicção que todo momento que nós investirmos numa capacitação tão qualificada de médicos e outros profissionais da saúde estamos melhorando o serviço de saúde pública que está sendo oferecido ao povo cearense", destacou.

Interiorização dos serviços

Ainda conforme Elmano, o programa de residência permite a interiorização dos serviços de saúde, garantindo qualificação dos profissionais em todo o Estado.

"Isso é muito importante para nós compreendermos que o cidadão que mora no Cariri, no Jaguaribe, no Sertão Central, tem direito igual ao cidadão de Fortaleza a um médico de qualidade, a um enfermeiro de qualidade, a um terapeuta de qualidade. Nós queremos a máxima qualidade em todas as nossas unidades de saúde, porque o que nós realmente estamos trabalhando é que as pessoas possam resolver seus problemas de saúde na sua região", disse.

