Eclipse total lunar ocorrerá nesta madrugada e a lua ficará vermelha; entenda como ocorre o fenômeno

Um eclipse lunar é envolto de mistério, a Lua adquire um tom avermelhado e por isso alguns chamam popularmente de Lua de Sangue. Contudo esse termo não é utilizado por quem entende de Astronomia. Eu mesmo evito. O termo ganhou repercussão em 2013 quando Hagee e Mark Biltz fizeram uma falsa profecia de que o eclipse de abril de 2014 era um sinal dos fins dos tempos. Contudo, essa interpretação, ao me ver, está completamente errada porque eclipses como este sempre existiram na história. O mais famoso deles envolve Cristóvão Colombo. Eu descrevi essa história em outro texto, vale muito a pena conferir.

A lua vermelha não é um fenômeno raro. O próximo na região nordeste do Brasil será dia 28 de agosto de 2026. No mundo ocorrem, em média, dois eclipses lunares por ano. Assim, em um século, ocorrem 200 eclipses lunares; em um milênio, dois mil, nos quais a Lua apresenta um aspecto vermelho. Isso significa que se a vermelhidão da Lua fosse um indicativo do fim dos tempos, ele já teria acabado 2000 vezes só no último milênio.

Desta forma, como esse termo Lua de Sangue surgiu em um contexto de desinformação, ele deve ser evitado. O indicado mesmo é chamar de eclipse lunar.

Dito isso, vamos à descrição do fenômeno. Um eclipse lunar ocorre sempre durante a Lua Cheia. Neste caso, existe um alinhamento quase perfeito do Sol, a Terra e a Lua, nesta sequência, diferentemente do alinhamento planetário, que é um mito da internet e não tinha alinhamento nenhum. Eu expliquei isso aqui.

Veja também Ednardo Rodrigues Movimento da Terra pode estar influenciando as chuvas no Ceará antes de uma grande seca em 2030 Ednardo Rodrigues ONU aciona protocolo de defesa planetária com a NASA para desviar asteroide em 2032

A cor avermelhada ocorre quando os raios solares passam pela atmosfera terrestre. A luz do sol é branca, formada por todas as cores. As cores de alta frequência como o azul são facilmente espalhadas pela atmosfera. Por isso o céu é azul. Mas as cores de baixa frequência, como o vermelho, consegue atravessar a nossa atmosfera.

A luz vermelha é ligeiramente desviada pela nossa atmosfera, que funciona como uma lente de projetor. A lua funciona como um anteparo e fica da cor da luz incidente que ficou vermelho depois de passar pela atmosfera terrestre.

O eclipse lunar ocorrerá, na verdade, na madrugada de quinta para sexta. Terá 4 horas e 48 minutos de duração, começando em Fortaleza na madrugada de quinta (13) para sexta (14), das 0:57 às 5:45. O melhor momento para observação será às 3:58, quando a Lua ficar mais escura e avermelhada.

O que pode atrapalhar a observação é o tempo chuvoso do mês de março. As chances de que o céu fique nublado é de 76%. E pode até trovejar na madrugada. Eu sempre descrevo para o meu leitor as reais expectativas dos fenômenos previstos. Mas o site Time and Date irá fazer uma transmissão ao vivo no seguinte link.

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.