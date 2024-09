Conheça a relação entre o eclipse lunar de hoje e as históricas viagens de Colombo às Américas

No dia 18 de setembro de 2024, teremos a oportunidade de observar um fascinante eclipse lunar parcial. Este evento astronômico será visível em várias partes do mundo, incluindo as Américas, Europa e África.

O eclipse começará na noite do dia 17 de setembro e se estenderá até a madrugada do dia 18. Durante o eclipse, a Lua passará pela sombra da Terra, resultando em um escurecimento parcial do satélite natural. Aproximadamente 6% da superfície lunar será coberta pela umbra, a parte mais escura da sombra da Terra.

Este eclipse será ainda mais especial porque ocorrerá durante uma Superlua, quando a Lua está mais próxima da Terra e, portanto, parece maior e mais brilhante no céu.

Em Fortaleza, o eclipse começa às 21h41 do dia 17 de setembro quando a Lua começará a entrar na sombra da Terra chamada penumbra. O pico do eclipse está previsto para ocorrer por volta das 23h44 no horário de Brasília. A Lua apresentará ainda um tom ligeiramente avermelhado e existe uma história interessante relacionada.

Em 1504, durante sua quarta e última viagem às Américas, Cristóvão Colombo enfrentou uma situação desesperadora. Ele e sua tripulação ficaram encalhados na Jamaica, com suprimentos de comida se esgotando rapidamente e a relação com os nativos locais se deteriorando. Para resolver essa crise, Colombo usou seu conhecimento em astronomia de uma maneira engenhosa.

Colombo sabia que um eclipse lunar estava previsto para ocorrer em 29 de fevereiro de 1504. Ele informou aos líderes indígenas que seu deus estava descontente com eles por não fornecerem mais comida e que, como prova de sua ira, ele faria a lua desaparecer e se tornar vermelha como sangue. Quando o eclipse realmente aconteceu, os nativos, aterrorizados, acreditaram na previsão de Colombo e rapidamente forneceram os suprimentos necessários para ele e sua tripulação

Hoje, analisando, o que Colombo fez não foi ético, porque ele se aproveitou da ingenuidade dos povos. Contudo, o relato nos mostra a importância do conhecimento. Se os nativos soubessem da Astronomia, não teriam caído no papo de Colombo. Hoje, nós ainda podemos estar sendo enganados de alguma forma. Veja quanta areia nós compramos do exterior na forma de microchips e placas solares quando poderíamos estar produzindo.