Sete sois aparecem na Ásia ao fim da tarde

No filme de Star Wars, “Episódio IV - Uma nova esperança”, Luke Skywalker contempla o fim dia com os pores de dois sois pela primeira na franquia. O seu planeta fictício, Tatooine, orbita um sistema binário, ou seja, que tem duas estrelas dançando uma ao redor da outra, conectadas por meio da gravidade, diferentemente do nosso sistema que tem apenas uma estrela, o Sol.

Ainda no meio artístico posso citar a música “Segundo Sol”, composição de Nando Reis e interpretada por Cassia Eller. Se aparecesse um segundo, assim como diz a música, a órbita dos planetas seria realinhada. Na verdade, vários planetas seriam jogados para fora do sistema solar.

Contudo, no sábado (18), um vídeo de até sete imagens do Sol vem sendo compartilhado pelas redes sociais. O vídeo foi gravado na cidade de Chengdu, na China.

E se você pensa que dessa vez eu irei dizer que é fake, se enganou. A imagem me parece real. Mas como isso é possível? Desde de Aristarco de Samos (310 a.C. — 230 a.C) sabemos que nosso planeta orbita apenas uma estrela.

Na verdade, se trata de uma ilusão de óptica causada pelo desvio da luz por meio de várias camadas de vidro, a partir do estabelecimento de onde foi gravado, na cidade de Chengdu, na China. Quando a luz sofre um desvio ao atravessar um meio mais denso do que ar como o vidro, dizemos que ocorreu uma refração. Quando a luz é refletida pelo vidro, obviamente, ocorreu uma reflexão.

Isso forma várias imagens replicadas do Sol. A cada reflexão, percebemos que a imagem fica mais tênue, porém é possível ver 4 imagens bem nítidas e mais três um pouco mais transparentes dando a impressão de 7 sois. É impressionante como a vida também é capaz de imitar a arte e podemos ter uma noção de como seriam os pores do sol em sistemas múltiplos como no universo de Star Wars.

PS.: Além desta ilusão de ótica, existe um outro astro que chamará a atenção dos cearenses nos próximos dias. Após a lua cheia no perigeu (popularmente conhecida como superlua) que ocorreu nesse último dia 19 de agosto, agora teremos a lua minguante o qual poderá ser vista pela manhã, melhor no dia 26, quando estará na fase quarto-minguante, e poderá ser observada neste turno até próximo do dia 2, quando ela estará na fase nova.

Além disso, o nosso satélite também irá apresentar um aspecto mais avermelhado logo após nascer no horizonte. Isso é um efeito da poluição atmosférica que devias os raios luz azuis e permite transpassar os raios vermelhos.

