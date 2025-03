Quem era Ana Zuleica Xavier, triatleta cearense que morreu afogada durante prova em Fortaleza

Filha de Deus, mãe, esposa, educadora e apaixonada por esportes. Era assim que a triatleta Ana Zuleica Xavier, de 39 anos, se descrevia nas redes sociais, onde partilhava com orgulho a rotina de treinos e competições de ciclismo, natação e corrida que mantinha, além de momentos especiais com o marido e o filho.

A atleta participava de uma prova do Campeonato Cearense de Aquathlon (natação e corrida) na manhã deste sábado (15), na Beira Mar de Fortaleza, quando se afogou e morreu.

Segundo a Guarda Municipal, o afogamento ocorreu antes do início do horário de serviço dos guarda-vidas, o que impediu o salvamento. Ela foi retirada do mar pela organização do evento e chegou a ser atendida em um hospital, mas não resistiu.

Veja também Ceará Triatleta morre afogada durante competição na Beira Mar, em Fortaleza Ceará Incêndio atinge fábrica de produtos de plástico em Maracanaú neste sábado (15)

Ana Xavier trabalhava como educadora e, há quase seis anos, passou a dividir a rotina pessoal e profissional com a dedicação às atividades físicas, com o objetivo de se tornar triatleta.

Em novembro do ano passado, ela foi eleita uma das melhores atletas do ano pela Federação Cearense de Triathlon. Na ocasião, Ana celebrou a conquista e agradeceu aos treinadores e à família pelo apoio.

"Encerrando este ciclo com o coração repleto de gratidão por cada pequeno passo dado até aqui", comentou.

Com bom preparo e acompanhamento, segundo a assessoria esportiva que a acompanhava, Ana era participante frequente de competições e já havia feito provas desafiadoras, como o Iron Man 70.3, no Rio de Janeiro.

Entidades esportivas lamentam partida precoce da atleta

A Federação de Triathlon do Estado do Ceará, responsável pela competição, afirmou que, após o afogamento, Ana foi socorrida pelos médicos do evento e levada em uma ambulância para o hospital.

“A Fetriece, na pessoa da nossa presidente Fatima Figueiredo, está dando todo o suporte e apoio a família da atleta nesse momento de profunda tristeza”, diz a nota de pesar da federação.

A assessoria esportiva Runners, da qual Ana era aluna e que acompanhava a prova, também lamentou o ocorrido. “Sua dedicação, espírito esportivo e alegria marcaram a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, destaca a nota publicada pela empresa.

A assessoria informou que, durante a prova, percebeu a ausência da atleta na etapa de transição da natação para a corrida. Ela foi encontrada desacordada próximo ao Espigão da Rui Barbosa.

"Ana fazia exames de rotina e apresentava os resultados com frequência para a nossa equipe técnica, ela estava apta a participar da prova. O percurso da prova já era conhecido pela atleta", afirmou a Runners.