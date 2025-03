Casa sofre incêndio após moradores acenderam vela durante falta de energia, no interior do Ceará

A residência de uma família em Quixadá, na região do Sertão Central, sofreu um incêndio após moradores deixarem uma vela acesa por conta da falta de energia na região, na noite dessa segunda-feira (17). A guarnição do 1º Batalhão de Combate a Incêndio Florestal (BCIF) de Quixadá foi acionada, por volta das 20h20, para atender a ocorrência, situada na Travessa Irmãos Viana, bairro Alto da Boa Vista.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que os moradores, com a ajuda de vizinhos, já haviam conseguido conter as chamas — restando aos bombeiros militares a realização do rescaldo e do resfriamento das estruturas, a fim de evitar possíveis reignições do fogo.

O incêndio resultou na destruição de diversos móveis, incluindo colchão e cama, além de ferramentas de trabalho, como furadeiras, martelo e marteletes. Infelizmente, algumas aves de estimação que estavam em gaiolas não resistiram ao fogo.

O que diz a Enel sobre o apagão?

Por meio de nota, a Enel Distribuição Ceará informa que identificou uma ocorrência numa linha de alta tensão, afetando o fornecimento de energia para alguns clientes de Ibaretama, Quixadá e Choró Limão.

"A empresa esclarece que, de imediato, equipes especializadas inspecionaram a rede e realizaram os reparos necessários. A distribuidora afirma ainda que o fornecimento de energia foi normalizado, ainda na noite de ontem, para todos os clientes", informou Enel em comunicado.

