Fortaleza terá linha de ônibus entre Parangaba e novo hospital universitário

A partir desta quarta-feia (19), Fortaleza vai receber uma nova linha de ônibus que liga o Terminal da Parangaba ao novo Hospital Universitário do Ceará. A rota será composta por dois veículos, que alternam em intervalos de 18 minutos, e terá circulação diária das 5h até as 22h.

De acordo com a Prefeitura, a linha será a 1320 - Parangaba/Hospital Universitário do Ceará. Ao todo, o trajeto terá 9,1 km de ida e serão feitas em 45 viagens todos os dias. O início da rota será no Terminal, da onde seguirá para a Rua Eduardo Perdigão, Avenida Godofredo Maciel, Rua Holanda e, enfim, ao novo hospital.

Legenda: Iniciativa visa facilitar o acesso de pacientes à nova unidade de saúde Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Vale mencionar que o Terminal do Siqueira, na avenida General Osório de Paiva, também possui uma rota específica para o novo hospital, composto pela linha 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará. A gestão municipal reforçou que esse trajeto terá um incremento de 2,3 km e funcionará das 6h até 22h.

Outro ônibus vindo da Parangaba que atenderá o hospital é a linha 344 - Jana Barroso/Parangaba que já opera com dois veículos na região.

Confira a rota da nova linha 1320 - Parangaba/Hospital

Ida:

Terminal da Parangaba

Rua Eduardo Perdigão (Parangaba)

Rua Germano Franck

Av. Godofredo Maciel

Rua Júlio Alcídes

Rua Noruega (Maraponga)

Rua Holanda (Mondubim)

Rua Betel

Rua do Tamarindo (Cj Jana Barroso)

Rua do Ipê Amarelo

Av. dos Eucaliptos

Rua Betel

Volta:

Rua Betel

Rua Holanda (Mondubim)

Rua Carlos Juaçaba

Rua Luís Tôrres (Mondubim)

Rua Noruega (Maraponga)

Rua Júlio Alcídes

Av. Cambará

Rua Casemiro de Abreu (Parangaba)

Av. Dr. Silas Munguba

Av. Carlos Amora (Parangaba)

Terminal da Parangaba

Hospital Universitário será inaugurado nesta quarta (19)

A nova linha de ônibus deve atender o novo Hospital Universitário do Ceará, que será inaugurado nesta quarta. O evento contará com a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além da presença do governador Elmano de Freitas (PT), do reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hidelbrando Soares, e de outras autoridades.

Ao todo, o hospital contará com 652 leitos, com 476 de enfermaria e 176 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), distribuídos conforme o nível de atenção. O local ainda terá 169 leitos de apoio.

O prédio conta com uma área de 78.6 mil m², com três torres construídas e sete andares. A expectativa da gestão estadual é de que serviços como a cirurgia pediátrica do Hospital de Messejana Carlos Alberto Studart Gomes sejam estabelecidos na unidade, além da transferência de operação do Hospital Geral Dr. César Cals para o novo equipamento.

