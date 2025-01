Nova linha de ônibus entre Siqueira e Hospital Universitário do CE começa a operar nesta segunda-feira (27)

A nova linha de ônibus 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará, criada para suprir deslocamentos entre o bairro Maraponga e adjacências, será oferecida pela Prefeitura de Fortaleza a partir da próxima segunda-feira (27). Segundo o órgão público, a criação da linha acontece por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Conforme o anúncio, a linha deve funcionar inicialmente apenas nos dias úteis, entre 6h e 20h, com frota de dois veículos e intervalo de 23 minutos, realizando aproximadamente 32 viagens por dia. Ao todo, são 13,4 km de ida e volta no itinerário, cruzando polos como o Maraponga Mart Moda, o polo comercial da Av. Godofredo Maciel, o Cuca Mondubim, o Detran e outros estabelecimentos.

George Dantas, presidente da Etufor, aponta que a expectativa é de que a linha seja prolongada quando o Universitário do Ceará for inaugurado pelo Governo do Estado. Ele aponta que a demanda de passageiros já era existente vinda da Secretaria Executiva Regional 10.

O itinerário começa no Terminal Siqueira, passando pela Av. Valdir Diogo, Balão do Mondubim, Av. Godofredo Maciel e Rua Francisco Glicério, retornando para o terminal. A integração, assim como nos demais coletivos, é permitida com uso do Bilhete Único, no intervalo de duas horas.

A prefeitura aponta que o deslocamento de passageiros será facilitado por meio de integração com as 27 linhas que trafegam pelas avenidas Wenefrido Melo, Godofredo Maciel, Valdir Diogo e Pres. Costa e Silva.

Ao todo, um levantamento aponta que 50 mil passageiros que circulam pela região dos bairros da Regional 10 devem ser beneficiados.

Veja o itinerário completo:

Ida

Terminal Siqueira

Rua Plácido de Castro (Vila Peri)

Rua Antônio Costa Mendes

Rua Luís Vieira (Parque São José)

Av. Cônego de Castro

Av. Valdir Diogo

Av. Wenefrido Melo

Av. Pres. Costa e Silva

Rua Gal. Cordeiro Neto

Rua Francisco Bento

Rua Cel. Tibúrcio

Av. Pres. Costa e Silva

Av. Godofredo Maciel

Rua Francisco Glicério

Rua Leon Gradvohl

Rua Holanda

Rua Francisco Glicério

Volta

Francisco Glicério

Av. Godofredo Maciel l

Av. Wenefrido Melo

Rua Glauco Lobo

Rua Santa Liduina

Rua Raimundo Neri

Av. Gal Osório de Paiva

Terminal do Siqueira