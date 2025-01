Ônibus do transporte público de Fortaleza tem princípio de incêndio no bairro Panamericano

Um ônibus do transporte público de Fortaleza teve um princípio de incêndio no bairro Panamericano, na noite desta quinta-feira (23). Não houve vítimas no incidente, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Em nota, a companhia informou que o ônibus era da linha 310 Campus Universitário/Panamericano/Centro.

O princípio de incêndio foi ocasionado por uma pane elétrica no veículo e, segundo a Etufor, foi “prontamente controlado”. Em um vídeo recebido pelo Diário do Nordeste, é possível ver faíscas na parte inferior do ônibus e a fumaça se espalhando no local. As imagens não mostram passageiros dentro do veículo.

“Logo que foi constatada a ocorrência, o ônibus foi substituído por outro veículo para não prejudicar a operação”, finaliza a nota da Etufor.

O Diário do Nordeste questionou o Corpo de Bombeiros para saber se houve atuação de agentes da corporação na ocorrência e aguarda retorno.