Criança de 1 ano fica presa em panela de pressão em Itapipoca, no Ceará, e é resgatada por bombeiros

Uma criança de 1 ano ficou presa em uma panela de pressão e teve de ser resgatada por bombeiros no município de Itapipoca, no Interior do Ceará. O caso ocorreu no bairro Cohab na noite da última segunda-feira (20), quando a criança brincava com o utensílio de cozinha no banheiro de casa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) efetuou o resgate em segurança e a criança foi entregue à mãe sem ferimentos.

Ela ficou presa na panela após se sentar no objeto, conforme a equipe da 3ª Companhia de Salvamento, que atendeu a ocorrência.

Resgate

Na operação, os bombeiros utilizaram uma ferramenta microrretífica para criar uma abertura e expandir a panela para que a criança fosse retirada em segurança.

"O resgate foi concluído com sucesso e a vítima, que não sofreu qualquer ferimento, foi entregue nos braços da mãe, que agradeceu o trabalho da corporação", informou a SSPDS.

