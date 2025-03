Incêndio atinge hamburgueria em bairro nobre de Fortaleza; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma hamburgueria, durante a madrugada desta quinta-feira (6), no bairro Meireles, em Fortaleza. A estrutura do local, que integra a rede El Chancho, foi danificada e o teto desabou, mas não houve feridos. As chamas já haviam sido debeladas nesta manhã.

Em imagens capturadas por moradores vizinhos ao estabelecimento, localizado na Avenida da Abolição, é possível observar as chamas consumirem a loja. (Assista abaixo)

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio resultou na destruição de grande parte da estrutura do estabelecimento, incluindo a área do salão, cozinha e bar, além de diversos equipamentos e mobiliário. O teto desabou, e instalações elétrica e hidráulica foram comprometidas.

A administração do local confirmou o incidente e agradeceu o apoio dos consumidores. "O mais importante é que ninguém se feriu, e já estamos nos movimentando para superar esse momento difícil. Cada mensagem de apoio tem sido um combustível para nós, e logo estaremos de volta para atender vocês novamente", comentou o perfil do El Chancho nas redes sociais do Diário do Nordeste.

Ainda conforme a corporação, o chamado para atender ao incêndio foi registrado às 00h55 desta quinta. Ao chegar no local, os agentes dos bombeiros encontraram o fogo em avanço rápido, espalhado por todo o imóvel.

O combate às chamas foi realizado com técnicas especializadas para conter a propagação e minimizar danos às edificações vizinhas.

