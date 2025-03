Princípio de incêndio é registrado em castelinho da Praça Luíza Távora em Fortaleza

Um princípio de incêndio foi registrado em um dos castelinhos localizados na Praça Luíza Távora, na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Aldeota, em Fortaleza. O fogo afetou uma sala do prédio, onde funciona a Coordenadoria de Desenvolvimento do Artesanato (Ceart), mas ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu ao caso, por volta das 8h38, e controlou rapidamente as chamas, impedindo a propagação para outras áreas do imóvel. Somente uma sala do prédio público, onde funciona o setor de assessoria financeira do equipamento ligado à Secretaria da Proteção Social (SPS), foi atingida.

Legenda: Prédio é um dos localizados na praça, localizada no bairro Aldeota Foto: divulgação/CBMCE

Na ocasião, foram registrados apenas danos materiais. As chamas atingiram equipamentos eletrônicos e móveis, enquanto a fuligem se acumulou nas paredes e no teto do cômodo.

Para combater o fogo, os bombeiros usaram equipamentos como mangueiras, esguicho, ferramentas de entrada forçada e iluminação auxiliar. Em nota, o órgão reforçou a importância da manutenção preventiva de dispositivos elétricos para evitar incidentes dessa natureza.

