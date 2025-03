Ceará tem aviso de chuvas intensas para 30 cidades; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso de chuvas intensas para cidades do Ceará, até a manhã da próxima quinta-feira (6). O nível apontado é de perigo, indicado pela cor amarela.

Ao todo, 30 municípios estão no levantamento, que abrange a região do Noroeste Cearense. Não foi emitido aviso para Fortaleza, faixa litorânea ou Centro-Sul do Estado.

Segundo o Inmet, nas localidades listadas, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O órgão fornece algumas instruções para evitar acidentes:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) mostra, nesta quarta (5), o centro-norte do Ceará com poucas nuvens. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) tem bastante atividade convectiva sobre o Oceano Atlântico.

Para esta quarta-feira de Cinzas (5), o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens no Estado. No período da tarde, as chuvas devem ficar concentradas no Litoral Norte e Ibiapaba.

No período da noite, há previsão de chuva e trovoadas isoladas para o Litoral de Fortaleza, centro-norte do Cariri, Jaguaribana e centro-sul do Sertão Central e Inhamuns.

Para Fortaleza e Região Metropolitana, no período da noite, áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do Leste do Nordeste podem ocasionar chuvas, que devem chuvas seguir na madrugada e manhã de quinta-feira (6).

Cidades do Ceará em perigo (amarelo)

Acaraú Alcântaras Amontada Barroquinha Bela Cruz Camocim Chaval Coreaú Cruz Frecheirinha Granja Itapipoca Itarema Jijoca de Jericoacoara Marco Martinópole Massapê Meruoca Miraíma Moraújo Morrinhos Paraipaba Santana do Acaraú Senador Sá Sobral Tianguá Trairi Tururu Uruoca Viçosa do Ceará

