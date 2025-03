Veja como ficou hamburgueria que pegou fogo em bairro nobre de Fortaleza

Imagens obtidas pelo Diário do Nordeste revelam cenário de destruição de mobílias e maquinário de hamburgueria atingida por incêndio, na madrugada desta quinta-feira (6), no bairro Meireles, em Fortaleza.

O incêndio atingiu a área do salão, cozinha e bar do El Chancho. O teto desabou, e instalações elétricas e hidráulicas foram comprometidas. Em fotos, é possível ver cadeiras e mesas retorcidas pelo calor, além de uma grande quantidades de itens de plástico queimados no chão.

Veja imagens:

Legenda: Cadeiras ficaram queimadas com incêndio Foto: Diário do Nordeste

Legenda: Maquinário da cozinha também foi atingindo por fogo Foto: Diário do Nordeste

Legenda: Teto desabou e área administrativa também foi atingido por fogo Foto: Diário do Nordeste

Conforme o Corpo de Bombeiros, o chamado para atender ao incêndio foi registrado às 00h55 desta quinta. Ao chegar no local, os agentes dos bombeiros encontraram o fogo em avanço rápido, espalhado por todo o imóvel.

O combate às chamas foi realizado com técnicas especializadas para conter a propagação e minimizar danos às edificações vizinhas.

A administração do local confirmou o incidente e agradeceu o apoio dos consumidores. "O mais importante é que ninguém se feriu, e já estamos nos movimentando para superar esse momento difícil. Cada mensagem de apoio tem sido um combustível para nós, e logo estaremos de volta para atender vocês novamente", comentou o perfil da empresa nas redes sociais do Diário do Nordeste.

Veja fala de proprietário:

Em vídeo publicado no Instagram, o responsável pelo estabelecimento chegou a disponibilizar um pix para quem quiser realizar doações em prol da reconstrução da unidade.

"Quem puder nos ajudar a arrecadar fundos para reconstruir o que foi destruído e seguir em frente com o nosso trabalho. Qualquer contribuição será muito bem-vinda e fará toda a diferença neste momento difícil", escreveu Hugo Rigui em publicação no Instagram.