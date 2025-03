Diversos bairros de Fortaleza, incluindo Benfica, Presidente Kennedy, Parquelândia, São Gerardo e bairro de Fátima, e parte do município de Caucaia sofreram uma queda de energia por volta das 19h45 da noite desta quarta-feira (5). Leitores do Diário do Nordeste enviaram registros do "apagão", que durou cerca de 5 minutos em algumas regiões afetadas.

Em nota, a Enel Distribuição Ceará informou que identificou, na noite de hoje (5), "o desligamento de duas linhas de alta tensão, ambas de responsabilidade da transmissora Eletrobras Chesf", o que afetou clientes da região Oeste de Fortaleza e parte de Caucaia.

"A Enel Ceará esclarece que, de imediato, iniciou manobras de transferências de cargas, normalizando o fornecimento de energia para todos os clientes em menos de 30 minutos", afirmou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a partir do momento que a Chesf normalizar o serviço, a Enel irá "iniciar o procedimento de desfazer as transferências de cargas", ressaltando que, durante a ação, "pode haver oscilação, mas é normal. Não significa que está havendo uma nova ocorrência", apontou.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e Eletrobras solicitando esclarecimentos sobre os problemas de fornecimento da rede elétrica.

Em nota, a Chesf confirmou que, às 19h45min, ocorreu o desligamento das duas linhas de transmissão 230kV que suprem a subestação Pici II, afetando o fornecimento de energia na área oeste de Fortaleza.

"Às 20h08min todas as cargas atendidas pela subestação foram normalizadas pela rede de distribuição. A normalização da subestação Pici II foi plenamente concluída às 20h42min. A origem do evento está sob investigação", finalizou a Companhia.

Chuvas intensas

A Defesa Civil do Ceará emitiu, na noite desta quarta-feira (5), um alerta de chuvas intensas para Fortaleza e municípios da região central do Estado. O órgão aponta que o risco é considerado médio (laranja) nesses locais, com possibilidade de ventos fortes e raios.

Entre a noite desta quarta e o meio-dia de quinta-feira (6), a chance de precipitação forte varia de 41% a 70%, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).