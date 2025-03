Chove mais de 100mm em pelo menos 5 cidades do CE; São Gonçalo do Amarante registra 142mm

Chuvas intensas acompanhadas de raios e relâmpagos banharam diversas cidades cearenses desde a madrugada, elevando os registros contabilizados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Entre as 7h da manhã de segunda-feira (3) e as 7h desta terça (4), último dia de Carnaval, pelo menos 5 cidades tiveram mais de 100mm de chuva, incluindo a capital Fortaleza. Os dados parciais são do Calendário de Chuvas do Ceará e foram extraídos às 9h.

Veja também Ceará Casas são invadidas por água e animais ficam ilhados após chuva de 161 mm em Várzea Alegre Ceará Ceará tem risco moderado de inundações e de deslizamentos de terra; veja regiões

O maior volume do Estado, porém, foi anotado em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana (RMF). Por lá, choveu 142mm na sede, e outros três postos estão entre as maiores contagens.

Legenda: Chuva com relâmpagos em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Veja as maiores chuvas do Ceará:

São Gonçalo do Amarante (Posto: SEDE) : 142 mm

Paracuru (Posto: JARDIM DO MEIO) : 125 mm

Fortaleza (Posto: DEFESA CIVIL DE FORTALEZA) : 108 mm

Fortaleza (Posto: FUND.MA.NILVA(AGUA FRIA)) : 106.4 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: CROATA) : 105.2 mm

Novo Oriente (Posto: NOVO ORIENTE) : 103.5 mm

Aratuba (Posto: CAMARAO) : 102 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: SAO GONCALO DO AMARANTE) : 90 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: SIUPE) : 90 mm

Novo Oriente (Posto: EMAUS) : 90 mm

Segundo a Funceme, imagens de satélite da manhã desta terça mostram a presença de nuvens sobre a faixa litorânea do Ceará e sobre o oceano Atlântico, próximo à costa do estado.

As formações associadas a chuva estão concentradas sobre áreas das macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

Legenda: Fortaleza teve dois postos com volume superior a 100mm Foto: Nayana Siebra/SVM

Previsão do tempo para hoje

A previsão do tempo para o Ceará continua indicando condição de chuva em todas as macrorregiões do estado entre hoje e quinta-feira (6).

Legenda: Previsão desta terça indica que os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer na faixa litorânea Foto: Thiago Gadelha

Para esta terça-feira (4), os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer na faixa litorânea, além de áreas do noroeste do estado (Litoral Norte, Ibiapaba e noroeste do Sertão Central e Inhamuns), com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte.

No entanto, não se descartam chuvas com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte também na Jaguaribana (principalmente à tarde e à noite), e Cariri (principalmente à noite).

Para Fortaleza e RMF, a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva ao longo do dia e com intensidade variando de fraca a moderada.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.