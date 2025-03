Casas são invadidas por água e animais ficam ilhados após chuva de 161 mm em Várzea Alegre

Em meio às chuvas registradas entre a manhã de domingo (2) e a segunda-feira (3), moradores do município de Várzea Alegre, no Cariri, tiveram as casas inundadas pela água, móveis e outros bens danificados, enquanto vários animais ficaram ilhados por toda a cidade. Os bairros Riachinho e Varjota, por exemplo, estão entre os mais afetados nas últimas horas.

Segundo informações colhidas pela Prefeitura da cidade, o acumulado de precipitação dos últimos quatro dias está em cerca de 250 mm. Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme, os últimos registros demonstraram chuva de 161 milímetros em toda a cidade, entre as 7h de domingo e as 7h de hoje.

"Estivemos, ainda no início da manhã, no bairro Riachinho, que foi a área onde identificamos maior número de famílias que tiveram as casas invadidas pela água. Então, as equipes foram direcionadas para acompanhar e fazer esse levantamento social", explicou José Gean de Sousa, coordenador da Defesa Civil do município, em entrevista ao CETV 1, da TV Verdes Mares.

O representante ressaltou que participam da força-tarefa as equipes de pastas como a de Assistência Social, de Infraestrutura, do Meio Ambiente e, claro, também a própria Defesa Civil. "Temos trabalhado para tentar restabelecer o acesso dessas famílias aos próprios domicílios", ressaltou ele.

Até o momento, não há registros de casas que foram interditadas por algum tipo de risco causados pela chuva em Várzea Alegre.

As medidas tomadas até então têm sido o acompanhamento e assistência, junto da doação de alimentos e água potável para auxiliar os atingidos. "Também atuamos nesse restabelecimento de acesso a áreas em que as estradas estão interrompidas", finalizou o coordenador, acrescentando que a limpeza de bueiros e a desobstrução de canais também estão sendo efetuadas.

Medidas provisórias

Diante dos danos às estruturas e à população, a Prefeitura de Várzea Alegre apontou que segue agindo por meio de medidas provisórias para auxiliar os habitantes do município.

Em entrevista à TV Verdes Mares, a pontuação foi de que as medidas são paliativas porque o momento é de quadra chuvosa em todo o estado do Ceará, mas um projeto para resolver a situação de forma definitiva nos locais críticos já está em andamento.