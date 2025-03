Cheia do Rio Maranguapinho transborda canal e invade casas no Genibaú, em Fortaleza; vídeos

As comunidades que vivem no entorno do Rio Maranguapinho, em Fortaleza, sofrem toda quadra chuvosa com as cheias repentinas do canal de contenção. Nesta terça-feira (4), não foi diferente: a água inundou ruas próximas e invadiu residências no bairro Genibaú, molhando móveis, eletrodomésticos e outros bens.

Entre as 7h de segunda e 7h desta terça, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabilizou mais de 100mm em quatro postos de coleta da capital. O maior deles foi no Pici, com 113.6mm.

A Rua Moçambique foi uma das que ficou alagada e quase intransitável devido ao grande volume de água. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o local também tinha lixo acompanhando a correnteza.

Outra reclamação colhida pela equipe da TV Verdes Mares no bairro é que a chuva revela a presença de pragas domésticas e outros animais, como baratas, cobras e escorpiões. Os moradores temem o risco de acidentes com veneno e a proliferação de doenças.

Segundo os relatos, a água avançou rapidamente pela madrugada e, por volta das 5h, já estava dentro das residências. Muitos iniciaram uma operação para pendurar alguns bens e salvar os mais caros, como colchões e eletrônicos.

Perda de bens

À TV Verdes Mares, a costureira Lúcia Mendes contou que, quando acordou cedo, a rua já estava alagada e ela saiu de casa, em alerta, acordando a vizinhança.

"Foi aquele desespero, né? O nível era só aumentando e a chuva não parava. Na minha casa, entrou água também, entrou pelo banheiro, entrou pela porta da frente", conta. "É desesperador porque a gente perde tudo. Perde cama, perde guarda-roupa, perde tudo que tiver dentro de casa".

A zeladora Sandra Vidal confirmou que, às 5h, o canal já estava cheio. "Quem se prepara na hora levanta as coisas. Eu, na minha casa, realmente já não tenho mais nada. Até a máquina (de lavar) eu joguei no mato. Todos os anos é o nosso sofrimento".

Plantão de socorro

A Defesa Civil de Fortaleza informou que cinco equipes de plantão estão trabalhando para evitar que a situação piore ou volte a acontecer. Os atendimentos são priorizados de acordo com a gravidade das demandas.

A entidade explica que, como muitas casas foram construídas em ruas abaixo do nível do Rio Maranguapinho, a água não escoa como deveria.

Em casos de urgência relacionados às chuvas intensas, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada através do telefone 190.

