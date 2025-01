No Cariri, ruas e casas alagam, carros ficam submersos e açude desativado transborda após chuvas fortes

Cidades do Cariri, no interior cearense, têm sofrido uma série de alagamentos após as chuvas fortes que caem na região. Nas últimas 24 horas, diversas ruas do Crato, por exemplo, enfrentaram os estragos da enxurrada, que invadiu casas e estabelecimentos comerciais, agravou buracos já existentes nas vias, derrubou árvores e expôs uma grande quantidade de lixo que estava espalhado pela cidade.

Legenda: As chuvas agravaram a situação de pontos de lixo espalhados pelas cidades Foto: Reprodução

De acordo com o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o posto Crato registrou uma precipitação de 67 milímetros (mm) entre terça-feira (21) e esta quarta (22). Já o posto Lameiro, no mesmo município, indicou que, no mesmo período, a chuva chegou a 91 mm.

Imagens apuradas pela TV Verdes Mares (TVM) mostram a força da água invadindo as vias públicas da cidade e virando lama. Confira:

Açude desativado transbordou

Em Missão Velha, na região metropolitana do Cariri, um açude desativado transbordou devido às chuvas, e a água invadiu residências. A situação foi relatada por moradores do bairro Rubens Arrais Maia, na madrugada de terça-feira. Nesse dia, a Funceme registrou precipitações de 118 milímetros na cidade.

Um dos moradores afetados informou à TVM que a força da água e da lama fizeram com que a família perdesse um armário e alimentos. Além disso, vários móveis da casa foram danificados.

Carros submersos

Em Juazeiro do Norte, também na madrugada de terça-feira, moradores sofreram uma série de transtornos piorados pelas chuvas. No bairro Lagoa Seca, por exemplo, considerado um dos mais afetados, a água subiu mais de um metro de altura, o que fez com que carros que estavam estacionados nas ruas ficassem submersos.

Dezenas de casas e estabelecimentos comerciais na região também alagaram e o trânsito teve de ser interditado temporariamente.

Previsão para os próximos dias

Para esta quarta-feira (22), a Funceme prevê condições de Sol, nebulosidade variável e eventos de chuva em grande parte do Ceará. O órgão detalha que as precipitações na Região do Cariri, no sul do Sertão Central e na Região dos Inhamuns são esperadas, principalmente, no período da noite.

Nesta quinta (23), segue a previsão de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas também no Cariri, no sul do Sertão Central e nos Inhamuns.

