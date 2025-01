O Ceará pode continuar recebendo chuvas até esta quinta-feira (13), segundo um novo aviso de precipitações intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A levantamento inclui 179 municípios na categoria de "perigo potencial".

O 10º aviso consecutivo, válido até as 10h de amanhã, foi publicado no dia em que a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou o prognóstico climático para os próximos três meses. Segundo a entidade, há 45% de probabilidade de chuvas dentro da média no período.

Nas localidades incluídas na lista do Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Contudo, há "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Para evitar acidentes, o Instituto sugere não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Somente cinco cidades do Ceará, incluindo a capital Fortaleza, não entraram no aviso. As demais ficam na região do Litoral Leste do Estado.

Previsão para o Ceará

A Funceme explica que, para esta quarta-feira (22), são esperadas condições de sol, nebulosidade variável e eventos de chuva em grande parte do estado.

Na região do Litoral de Fortaleza, norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém, devido à influência de áreas de instabilidade provenientes do Atlântico e ao efeito da brisa, o céu deverá variar entre parcialmente nublado e nublado, com chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, entre o período da manhã e o início da tarde.

No decorrer do período vespertino, devido efeito de brisa marítima e efeitos locais, tais chuvas tendem ocorrer, de forma isolada, nas regiões do Litoral Norte, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns. Já à noite, são esperados eventos de chuvas na região do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Para quinta (23) e sexta-feira (24), também são previstos eventos isolados de chuva, concentrando-se especialmente durante as madrugadas e inícios de manhã na faixa litorânea e no sul do estado, e durante as tardes na região noroeste.

Cidades com aviso de chuvas