Menino de 15 anos em cuidados paliativos por câncer no intestino realiza sonho de visitar a Arena Castelão

"Este momento é único". Dita pelo marmorista Cícero Melo, 35, nessa quinta-feira (3), a frase simboliza a felicidade e a gratidão sentida por ele, pai de Pedro Hugo Melo, 15, ao acompanhar o adolescente na realização de um sonho antigo: conhecer a Arena Castelão, em Fortaleza.

Pedro nasceu em Brejo Santo, no Interior do Estado, e é torcedor fanático do Ceará Sporting Club. Ele também é paciente do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) há um ano e oito meses e está em cuidados paliativos devido a um tumor no intestino.

"A sensação de realizar o sonho do meu filho é indescritível. Somos do Interior e nunca tínhamos vindo ao Castelão. O Pedro é encantado por futebol e sempre quis estar aqui. Este momento é único. A alegria dele não tem preço", emocionou-se o pai.

Equipe do Hias acompanhou a visita

Pedro foi levado ao estádio por uma equipe multidisciplinar do Hias, que envolveu médicos especialistas, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. A visita foi acompanhada, também, por uma equipe da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) e por profissionais da arena.

Legenda: Pedro foi acompanhado por uma equipe multidisciplinar do Hias Foto: Divulgação/Hias

"É uma felicidade sem tamanho receber, na Arena Castelão, pessoas que amam o futebol, como o Pedro. Ele nos emocionou", comentou o titular da Sesporte, Rogério Pinheiro.

Durante o momento, o garoto pôde conhecer as instalações do equipamento e ouvir as explicações sobre o funcionamento do estádio, além de posar para fotos com o mascote do Ceará e com a equipe médica que o acompanha.