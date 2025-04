Motorista perde controle do carro na avenida Raul Barbosa, colide em muro e trânsito fica engarrafado

Um acidente em um trecho do viaduto da avenida Raul Barbosa causou congestionamento no sentido Aeroporto, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (4). Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e AMC (AMC), a condutora do automóvel teria perdido o controle do veículo, colidindo com o muro do viaduto.

O trânsito foi totalmente liberado por volta das 8h, com a remoção do veículo.

O órgão de trânsito municipal esteve no local fazendo controle de tráfego com viatura e cones de sinalização. Não houve registro de feridos.

