Rio Maranguapinho transborda, alaga trecho da BR-222, em Caucaia, e deixa trânsito parado

Motoristas que precisam seguir do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, para a Capital pela BR-222, na manhã desta sexta-feira (4), devem buscar outras vias de acesso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um trecho da via está bloqueado nas proximidades do supermercado Assaí pelo transbordamento da água do Rio Maranguapinho.

Carros, ônibus, caminhões e motos estão parados na via sem poder trafegar por conta da água na pista.

Sem solução para sair da via, alguns motoristas estão até descendo dos veículos, após mais de uma hora de espera. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que está com agentes na via permitindo desvio na própria BR, pela faixa do sentido contrário.

Defesa Civil registrou inundações na madrugada

A Defesa Civil de Fortaleza informou que o plantão noturno, das 18h de quinta-feira (3) às 6h desta sexta-feira (4), atendeu a dez ocorrências. Foram quatro inundações, nos bairros Canindezinho, Parque Presidente Vargas e Parque Santa Rosa, e seis riscos de desabamento, nos bairros Aldeota, Cajazeiras, Centro, Sapiranga e Vicente Pinzón.

Sobre o Rio Maranguapinho, a assessoria da Defesa Civil informou que os agentes ainda não foram acionados para a ocorrência.

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do número 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população.

