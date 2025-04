Internada desde o ano passado, a pequena Maria Heloíse, de 1 ano, ganhou uma cerimônia de batizado no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), localizado em Fortaleza. O ato simbólico foi realizado na unidade pública no fim de março e contou com a presença de parentes, de religiosos e de profissionais da saúde.

A celebração, divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) nessa quarta-feira (2), atendeu a um pedido da família, que é religiosa. (Assista abaixo)

Em reunião com a equipe da Pasta, os acompanhantes da criança manifestaram o desejo de batizá-la. "Somos uma família católica, e poder batizar minha filha, mesmo internada, é uma grande emoção e realização. Tinha esse desejo há muito tempo no meu coração", contou a mãe da bebê, Joyce Fernandes.

Maria Heloíse foi hospitalizada em outubro de 2024, devido à miocardiopatia dilatada e encefalopatia por parada cardiorrespiratória. Ao longo da internação, teve que ser submetida a uma traqueostomia — abertura feita diretamente na traqueia —, e é atualmente mantida na Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) do Hias.

Foto: divulgação/Sesa

A cerimônia de batismo foi realizada em 28 de março e ocorreu no próprio equipamento, no bairro Vila União. A ocasião contou com a presença de mais 12 familiares da paciente, que se deslocaram de Fortim à Capital, percorrendo cerca de 132,4 km.

Segundo a Sesa, para o evento ser realizado foi planejada uma logística incluindo os cuidados com a saúde de Maria Heloíse, o conforto dos parente e a escolha de um dia sem chuva.

“Diante da longa permanência hospitalar e da complexidade do quadro clínico, percebemos que seria importante para toda a família, que é muito católica, o momento do batismo. Organizamos a ação com o objetivo de promover um cuidado integral, considerando o bem-estar físico, social, psicológico e espiritual da criança e dos acompanhantes”, detalha a pediatra Juliana Fontes, responsável pelo caso da pequena.

