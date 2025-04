UFC terá novos cursos de Medicina, Inteligência Artificial e Meteorologia até 2026; veja cidades

Os campi da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Fortaleza e nas cidades do interior terão, a partir de 2026, uma gama de novos cursos de graduação – alguns inéditos no Estado. Entre as novidades, estão as formações em Meteorologia e Inteligência Artificial (IA).

As informações foram concedidas ao Diário do Nordeste em entrevista exclusiva com o reitor da UFC, Custódio Almeida, na manhã desta quarta-feira (2). De acordo com o gestor, a abertura de cursos e a construção de novas estruturas para recebê-los serão feitas com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.

Fortaleza deve receber pelo menos dois dos novos cursos, no futuro Campus Iracema, a ser construído na área onde ficaria o "Acquário", na praia do Poço da Draga. Por lá, a sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) receberá as graduações em Meteorologia e Turismo Ecológico.

“Este curso de Turismo Ecológico, inclusive, terá um espelhamento com a Estação Científica e o Centro de Formação da UFC em Jericoacoara. Os estudantes terão imersões em Jeri, vão fazer essas “residências”, digamos assim”, projeta Custódio.

Outro curso também previsto no Novo PAC com sede em Fortaleza é Arqueologia, que funcionará no Centro de Ciências do Campus do Pici. Segundo o reitor, existe uma “grande demanda” pela graduação entre os estudantes cearenses.

“Além disso, estamos fazendo todos os esforços para criar o curso de Medicina Veterinária da UFC, área que tem uma demanda enorme e crescente. Mas isso está fora do PAC, temos que buscar as condições de oferta para isso acontecer”, acrescentou o professor.

De IA a Terapia Ocupacional

Outra novidade no leque de graduações da UFC atenderá a um pedido do Ministério da Educação (MEC) às universidades federais: a formação superior em Terapia Ocupacional (TO). No Ceará, o curso da área da saúde será ofertado no Campus de Crateús, no sertão.

“Os profissionais desse curso acompanham idosos, o que é importante diante do envelhecimento da população, e pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que tem uma explosão de diagnósticos. Vamos abrir inicialmente em Crateús, com possibilidade de abrir futuramente em Fortaleza ou Sobral”, revela Custódio.

Crateús receberá ainda as graduações em Odontologia e Psicologia, como informa o reitor, com previsão de ingresso no primeiro semestre de 2027.

Já Quixadá, no Sertão Central, deve inaugurar a graduação em Inteligência Artificial no ano que vem. De acordo com Custódio, a instalação “é mais fácil, porque o campus de Quixadá já é voltado às tecnologias”. Ele garante que, caso a abertura das vagas seja liberada até o meio do ano de 2025, “o curso começa no início de 2026”.

O campus da UFC que vai receber a maior quantidade de novos cursos é Itapajé, no Vale do Curu. Atualmente, a cidade tem apenas três graduações, número que deve subir para nove com a criação das licenciaturas em Física, Matemática, Pedagogia, Letras/Português, História e Teatro.

Novas vagas para Medicina no Ceará

Ano a ano o curso mais procurado na UFC, Medicina terá vagas ampliadas no Ceará. Também incluída nos recursos do novo PAC, a graduação será ofertada, a partir de 2027, no campus de Russas, na região do Vale do Jaguaribe.

Legenda: Reitor da UFC, Custódio Almeida, falou sobre novos campi da Universidade na capital e no interior do Ceará Foto: Thiago Gadelha

Para o funcionamento, segundo Custódio, será construída uma nova área dentro da universidade, já que o campus é voltado, hoje, para cursos de engenharias e tecnologias da informação.

Nossa missão agora é concluir a licitação para o bloco de Medicina, com todos os requisitos necessários. Minha ideia é abrir as vagas pelo menos um ano antes da previsão de conclusão da obra, porque o campus tem condições de receber a primeira turma. Custódio Almeida Reitor da UFC

O reitor afirma que “é possível que no Enem de 2026 já sejam abertas as vagas para Medicina em Russas, e o Sisu de 2027 faça a classificação para o início das aulas no primeiro semestre”.

A escolha é estratégica, explica Custódio, pela proximidade entre a universidade e o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), pertencente à rede estadual de saúde. “Fica a apenas 20 km, será excelente para a formação dos alunos”, destaca, projetando que “a Medicina vai, provavelmente, puxar, ao longo do tempo, outros cursos de saúde” ao campus.

Lista de novos cursos da UFC