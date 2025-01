O curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi o que teve o maior número de inscritos entre todos os ofertados no Estado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2025. Ao todo, foram 5.876 candidatos para as 160 vagas ofertadas pela instituição — levando a uma concorrência de 37 candidatos por vaga. Em seguida estão outros dois cursos da UFC: Psicologia, com 3.760 concorrentes, e Educação Física, com 3.604.

As graduações em Medicina ofertadas pela Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Barbalha, e pela Federal do Ceará em Sobral também se destacaram entre as 10 mais procuradas. As informações são do Ministério da Educação (MEC), que divulgou a quantidade de aprovados em cada estado nesta segunda-feira (27), após o resultado do Sisu ter sido divulgado com um dia de atraso.

Veja também Ceará Sisu 2025: veja lista de aprovados na UFC Ceará Sisu 2025: veja lista de aprovados no IFCE

Nessa lista, o Ceará ficou em sexto lugar no total geral de estudantes admitidos na primeira chamada desta edição: 14.584 — atrás de Minas Gerais (33.192), Rio de Janeiro (28.058), Bahia (21.963), Paraíba (20.546) e Pernambuco (16.448).

Confira, abaixo, os 10 cursos mais procurados no Ceará com as respectivas vagas e concorrência.

Aprovados no Ceará e no Brasil

De acordo com os dados divulgadas pelo MEC, o Ceará teve 14.584 pessoas aprovadas no Sistema de Seleção Unificada 2025. O Estado teve 149.942 inscrições, considerando-se que cada pessoa poderia escolher até dois cursos. Das 14.650 vagas ofertadas pelas instituições cearenses na seleção, restam apenas 66 não preenchidas na chamada regular.

Em todo o Brasil, o processo seletivo contou com 1.310.781 candidatos concorrendo a 261.779 vagas, registrando um aumento de 3% no número de inscritos em relação a 2024.

Segundo a Pasta, “o Sisu 2025 alcançou um novo patamar de eficiência” pela implementação da regra de remanejamento prevista na Lei de Cotas. Com essa regra, se não houver candidatos suficientes para as vagas reservadas pelo sistema de cotas, as remanescentes são redistribuídas inicialmente entre os próprios cotistas, obedecendo a ordem estabelecida na Lei. Caso, após essa etapa, ainda haja vagas não preenchidas, elas são destinadas automaticamente à ampla concorrência.

Veja também Ceará Sisu 2025: veja lista de aprovados na UFCA Ceará Sisu 2025: veja lista de aprovados na Unilab

“Essa mudança permitiu que vagas que seriam ocupadas por meio da lista de espera fossem preenchidas ainda na chamada regular. Como resultado, 17.337 estudantes a mais foram aprovados, graças ao remanejamento. Com a alteração, cresceu a taxa de ocupação, que é a relação entre aprovados e a quantidade de vagas. Neste ano, a taxa registrada foi de 97,4%. No ano anterior, havia sido de 90,8%”, informou o MEC.

Essa priorização das vagas reservadas remanescentes entre as outras subcotas foi estabelecida com a Lei 14.723, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro de 2023, alterou a Lei de Cotas de 2012.

De acordo com o texto, no caso de não preenchimento das vagas, elas devem ser destinadas, primeiramente, a autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas ou a pessoas com deficiência. Posteriormente, completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública.

Matrículas

Os aprovados na chamada regular do Sisu podem realizar a matrícula ou o registro acadêmico nas instituições de ensino entre 28 e 31 de janeiro. O MEC alerta que cabe ao candidato observar “as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio”.

O prazo para os candidatos não selecionados na chamada regular manifestarem interesse em participar da lista de espera começa nesta segunda-feira (27) e também segue até a sexta-feira (31), por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A lista de espera pode ser utilizada durante todo o ano pelas instituições participantes para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular do Sisu 2025.

>> Acesse nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias.