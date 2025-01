Sisu 2025: resultado é divulgado em planilha do Excel e estudantes reclamam nas redes

Estudantes de todo o Brasil aguardavam ansiosamente a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (2025), na manhã desta segunda-feira (27). Após um dia de atraso, o momento de euforia, para alguns, se transformou em indignação.

Isso porque relatos dos participantes indicam que a lista de aprovados foi repassada através de uma planilha do Excel, que precisa ser baixada pelos candidatos. Além disso, o sistema não mostra a posição dos alunos na lista de espera.

Sem essa informação, muitos estudantes não podem escolher os cursos que possuem vagas disponíveis para outras chamadas. A inscrição para a lista de espera, porém, segue normalmente até esta sexta-feira (31).

Veja repercussão

O assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais, principalmente entre os participantes que não conseguiram identificar a própria nota. "A lista de espera do Sisu é pra deixar os estudantes com ansiedade, só pode. Porque nem a posição eles prestam pra colocar no site", reclamou um perfil.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Ministério da Educação (MEC) para entender as mudanças no formato da divulgação e aguarda retorno.

Como fazer a matrícula de candidatos aprovados no Sisu?

Inicialmente, as matrículas do Sisu 2025 deveriam acontecer entre esta segunda e a próxima sexta, no entanto, com o adiamento da divulgação do resultado pelo MEC, o novo prazo ainda não foi publicado.

O candidato selecionado pelo Sisu deve consultar a universidade em que foi aprovado para verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula, bem como se o procedimento será de forma digital ou presencial. Além disso, o estudante selecionado deve ter ciência dos períodos e horários estabelecidos para a entrega da documentação e para a realização dos demais procedimentos relacionados à matrícula.

