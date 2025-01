Resultado do Sisu 2025 é divulgado; saiba como consultar lista de aprovados

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foi divulgado no início da manhã desta segunda-feira (27), pelo Ministério da Educação (MEC). Inicialmente, a lista de aprovados no programa seria publicada no domingo (26), mas o prazo foi adiado.

Como consultar? Para conferir as relações de nomes, os estudantes devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Então, verificar o resultado usando número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e senha.

Na página, caso o candidato seja aprovado na primeira ou na segunda opção de curso, deve ser mostrado uma mensagem: “Você foi selecionado para a chamada regular”.

Outra forma de conferir as listas é através das universidades inscritas no Sisu, que também divulgam os aprovados, em geral, nos próprios sites, sendo possível que o candidato consulte as relações diretamente no portal da instituição escolhida.

Lista de espera

Caso o candidato não tenha sido aprovado, é possível entrar para a lista de espera da primeira opção de curso. O prazo atualizado para manifestar interesse em concorrer à modalidade ainda não foi divulgado.

Inicialmente, ele deveria ter começado nesse domingo, seguindo até a próxima sexta-feira (31), mas como a divulgação do resultado do Sisu foi adiada, o novo período ainda não foi informado pelo MEC.

O que é a chamada regular?

Os resultados divulgados nesta segunda-feira se referem aos candidatos aprovados na chamada regular, ou seja, aqueles selecionados por estarem dentro do número de vagas disponibilizadas para uma das opções de curso escolhidas, na modalidade concorrida, durante o período de inscrição.

Esses candidatos devem seguir os procedimentos para matrícula, que incluem a verificação e entrega da documentação exigida pela instituição de ensino para o curso escolhido e a modalidade na qual foi selecionado.

Como fazer a matrícula de candidatos aprovados no Sisu?

Inicialmente, as matrículas do Sisu 2025 deveriam acontecer entre esta segunda e a próxima sexta, no entanto, com o adiamento da divulgação do resultado pelo MEC, o novo prazo ainda não foi publicado.

O candidato selecionado pelo Sisu deve consultar a universidade em que foi aprovado para verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula, bem como se o procedimento será de forma digital ou presencial. Além disso, o estudante selecionado deve ter ciência dos períodos e horários estabelecidos para a entrega da documentação e para a realização dos demais procedimentos relacionados à matrícula.

