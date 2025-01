MEC adia divulgação dos resultados do Sisu 2025 para segunda (27): veja como consultar lista de aprovados

O Ministério da Educação (MEC) revelou, no fim da noite deste domingo (26), que os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foram adiados. Conforme a pasta, agora a tendência é de que a divulgação aconteça "ao longo desta segunda-feira (27)".

"O MEC informa que as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação seguem trabalhando na finalização dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. A divulgação ocorrerá ao longo desta segunda-feira, 27 de janeiro", declarou o Ministério.

Os resultados da edição de 2025 do Sisu seriam divulgados neste domingo, sem um horário específico. A espera rendeu diversas críticas dos concorrentes, além de diversos memes na internet.

Como consultar a lista de aprovados

Para consultar as listas de aprovados, os estudantes poderão acessar no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior após a divulgação do resultado. Na área do candidato, o estudante poderá conferir o resultado, usando o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a senha. A divulgação prevista para esta segunda-feira se refere à chamada regular.

Na página, caso o candidato seja aprovado na primeira ou na segunda opção de curso, o site mostrará uma mensagem: “Você foi selecionado para a chamada regular”.

Caso não tenha sido aprovado em nenhuma das duas opções de curso, é possível entrar para a lista de espera da primeira opção de curso.

As universidades inscritas no Sisu também divulgam as listas de aprovados, em geral, nos próprios sites, sendo possível para o candidato também a consulta na instituição escolhida.