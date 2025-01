O que dá para fazer com a nota do Enem? Veja como usar pontuação para ingressar no ensino superior

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (13), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com as notas, os participantes podem ingressar em instituições de ensino superior públicas ou privadas no Brasil e, inclusive, no Exterior.

Os candidatos do certame podem disputar vagas através de programas do Governo Federal, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), mas também fora dessas iniciativas públicas.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha onde a nota do Enem pode ser usada para acessar o ensino superior. Confira!

Veja também Papo Carreira Inep divulga resultado do Enem 2024 para participantes; veja como conferir Ceará Com resultado do Enem, relembre as notas de corte nas universidades do Ceará em 2024

Entrar em uma universidade pública

O resultado do Exame pode ser usado para acessar as vagas do Sisu, iniciativa apontada como porta de entrada para as principais universidades públicas do País. Neste ano, o período de inscrição do programa inicia dia 17 e segue até 21 de janeiro.

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa obter nota maior do que zero na prova de redação do Enem 2024. É importante ressaltar que não podem concorrer às oportunidades os participantes que fizeram o Exame na condição de treineiro. As notas de corte definem as pontuações mínimas para o estudante ingressar na universidade pública.

No Sisu é possível se inscrever em até duas opções de curso. Caso não seja selecionado na chamada regular, o candidato pode ainda participar da lista de espera.

Veja também Ceará Relembre as notas de corte da UFC e na UFCA para Medicina no Sisu 2024 Ceará Relembre as notas de corte da UFC para Direito no Sisu 2024 Ceará Relembre as notas de corte da UFC e da Unilab para Enfermagem no Sisu 2024

Conseguir bolsa de estudo no ProUni

A iniciativa pública concede bolsas de estudos, parciais (que custeiam 50% do valor do curso) ou integrais (pagam 100% do custo), em instituições privadas de ensino superior. Ainda não há previsão de quando as inscrições para o programa serão abertas neste ano.

Para participar, o interessado deve ter realizado uma das duas últimas edições do Enem (2023 ou 2024) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas. Além disso, também é necessário que o estudante não tenha zerado a redação, nem tenha participado do Exame na condição de treineiro.

Segundo o Inep, para quem atingiu a nota mínima exigida nas duas últimas edições do Enem, o sistema adotará automaticamente a mais alta delas.

Para saber se tem direito a bolsa integral ou parcial, é importante frisar os seguintes critérios:

Bolsa integral — pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (equivalente a R$ 2.277);

— pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até (equivalente a R$ 2.277); Bolsa parcial — interessado deve comprovar renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa (cerca de R$ 4.554).

Financiar graduação com Fies

Com a nota do Enem 2024, os participantes podem concorrer a vagas no programa do Governo Federal de financiamento de cursos de ensino superior em instituições privadas. Para se inscrever, assim como o ProUni, também é necessário obter, no mínimo, 450 pontos de média das pontuações das cinco provas do Enem e não ter zerado a redação.

Como é possível usar o resultado de exames anteriores (até 2010), o sistema adota, automaticamente, a nota mais alta obtida.

Para obter o financiamento, o estudante pré-selecionado deve comprovar renda familiar mensal bruta per capita, ou seja, por pessoa, de até três salários mínimos (aproximadamente R$ 4.554). A escala de financiamento varia conforme a renda familiar da pessoa.

Ingressar em instituição privada

Diversas universidades particulares permitem que o estudante use a pontuação do Enem como complemento à nota do vestibular próprio das instituições, ou até mesmo exigem apenas a pontuação da prova do Ministério da Educação.

Cada local possui o próprio regulamento quanto ao uso do resultado do certame, então cabe ao participante conferir quais requisitos são necessários na universidade de interesse.

Estudar fora do País

A pontuação do Enem 2024 também pode ser usada para ingressar em universidades no Exterior. O Inep possui convênio com diversas instituições portuguesas que garantem acesso facilitado às notas dos interessados brasileiros em cursar a educação superior em Portugal.

Os estudantes podem conferir neste link a lista de universidades lusitanas que aceitam a nota do Exame.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.