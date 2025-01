Os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 já podem consultar os resultados individuais a partir desta segunda-feira (13). Eles estão disponíveis na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com as notas obtidas, os interessados especificamente em cursar Direito em universidades do Ceará podem verificar aqui a nota de corte do ano anterior, como forma de orientação e comparação.

O Diário do Nordeste compilou as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para Direito na Universidade Federal do Ceará (UFC), que oferece o curso no capus de Fortaleza. Vale ressaltar que essa pontuação é apenas uma parâmetro e pode não ser exatamente a mesma que será registrada em 2025.

Confira as notas por turno e modalidade de concorrência:

Matutino e Vespertino

Candidato ampla concorrência: 775,14

Candidato aluno de escola pública com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 733,18

Candidato pessoa com deficiência com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 593,8

Candidato preto, pardo e indígena com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 611,44

Candidato quilombola com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 603,44

Candidato de escola pública independentemente da renda: 761

Candidato preto, pardo e indígena com ensino médio em escola pública independentemente da renda: 703,2

Noturno

Candidato ampla concorrência: 764,58

Candidato aluno de escola pública com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 738,9

Candidato pessoa com deficiência com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 628,32

Candidato preto, pardo e indígena com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 655,42

Candidato de escola pública independentemente da renda: 742,84

Candidato quilombola com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 655,42

Candidato pessoa com deficiência com ensino médio em escola pública independentemente da renda: 696,78

Candidato preto, pardo e indígena com ensino médio em escola pública independentemente da renda: 696,78

O que é a nota de corte do Sisu?

A nota de corte é a menor pontuação que o candidato precisa tirar para ficar entre os que podem ser selecionados para o curso em questão no Sistema de Seleção Unificada, ou seja, é a nota do último candidato classificado para a vaga ofertada naquela seleção.

Mas, vale destacar que a nota de corte de um ano não é necessariamente a mesma que valerá no próximo. Portanto, as notas de corte de cada universidade em 2024, por exemplo, servem apenas como referência para que o candidato possa ter um parâmetro se em 2025 tem chances ou não em determinadas instituições, cursos e modalidades.

Outro aspecto que é diferenciado e merece atenção é que há notas de corte para a ampla concorrência e para as vagas reservadas dentro de ações afirmativas, como a Lei de Cotas. Logo, as pontuações em cada situação são diferentes.

Quando sairá a nota de corte de 2025?

A nota de corte é definida durante o período de inscrição do Sisu que, em 2025, será entre os dias 17 e 21 de janeiro. Ela é calculada uma vez ao dia, com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. Mas esse cálculo não ocorre em tempo real.

Assim, a nota de corte vai sendo modificada conforme “a fila” dos inscritos vai andando. E a nota é fechada somente após o último dia de inscrição. No caso de 2025, as notas de corte do Sisu só serão divulgadas a partir do segundo dia de inscrição, ou seja, no dia 18 de janeiro. O resultado da chamada regular do Sisu será divulgado no dia 26 de janeiro.