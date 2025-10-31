Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enem

Ferramentas de inteligência virtual podem funcionar como um tutor virtual personalizado. Na imagem, mulher de pele negra, usando fone azul, está diante de notebook digitando e sorrindo.

Ceará

IA como tutor virtual: ferramentas e dicas para potencializar seus estudos para o Enem 2025

Professor explica como a inteligência artificial pode ajudar na organização, revisão e foco dos candidatos sem substituir o esforço humano.

Redação 30 de Outubro de 2025
foto mostra morangos frescos.

Ceará

Alimentação e sono: a importância de cuidar do corpo para turbinar o cérebro no Enem

Nutricionista explica como hábitos equilibrados influenciam memória, foco e desempenho nos estudos.

Redação 29 de Outubro de 2025
Foto de candidatos do enem em sala de aula fazendo a prova.

Ceará

Guia completo: como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI) do Enem

Professor explica por que a nota do exame depende mais da coerência nas respostas do que do número total de acertos.

Redação 29 de Outubro de 2025
imagem mostra pessoas chegando a local de prova do enem. Nos últimos dez anos, é possível perceber que o Enem mantém uma linha temática consistente na redação.

Ceará

Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões

Analisar os assuntos cobrados em anos anteriores ajuda o candidato a identificar tendências e preparar repertórios para possíveis temas da edição 2025.

Redação 27 de Outubro de 2025
Aplicativo do ENEM na tela de um smartphone sobre um calendário e uma capa de prova azul do exame. Na parte inferior, uma tampa preta de uma caneta. imagem ilustra conteúdo sobre provas anteriores do enem.

Ceará

Provas anteriores do Enem: onde baixar e como usá-las para uma revisão eficaz

Simular o exame com provas passadas ajuda a dominar o estilo das questões, controlar o tempo e aumentar a confiança nesta reta final da preparação.

Redação 27 de Outubro de 2025
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.

Papo Carreira

Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.

Redação 24 de Outubro de 2025
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.

Papo Carreira

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Redação 23 de Outubro de 2025
Imagem mostra interface do aplicativo MEC Enem

Papo Carreira

MEC Enem apresenta materiais de estudo e simulados; veja passo a passo

A ferramenta conta com assistente virtual e conteúdos disponíveis gratuitamente

Renato Bezerra e Milenna Murta* 17 de Outubro de 2025
Provas do Enem

Papo Carreira

IFCE abre inscrição de curso gratuito para o Enem 2025; veja como participar

Aulas on-line começam na próxima segunda-feira (8) e terão duração de dez semanas

Redação 05 de Setembro de 2025
Na imagem, registro de marcação de gabarito em teste

Papo Carreira

Quando sai o gabarito da prova do Encceja 2025? Veja datas importantes do teste

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos acontece neste domingo (3)

Redação 03 de Agosto de 2025
Sala de aula de uma escola pública do Ceará

Ceará

Enem 2024: rede pública do CE melhora médias e encurta distância para escolas privadas; veja notas

A prova com maior crescimento entre alunos de escolas públicas do Ceará foi em redação, com média 14% maior que em 2019

Gabriela Custódio 27 de Julho de 2025
Candidato entra no local de prova para fazer o Enem enquanto pessoas estão esperando no portão, demonstrando torcida

Ceará

Fortaleza tem escola com maior média em Matemática do Brasil no Enem 2024; veja ranking

Cinco colégios particulares do Ceará marcaram presença entre os melhores resultados nas provas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens

Redação 15 de Julho de 2025
1 2 3