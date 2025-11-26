Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Edcley Teixeira se diz injustiçado e quer abandonar o ensino para o Enem

O cearense é investigado por supostamente ter vazado questões do exame que dá acesso ao ensino superior no Brasil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:35)
Ceará
Edcley Teixeira de perfil. É um homem jovem, de cabelo preto. Na foto, usa camisa de botão preta e está com um estetoscópio sobre o pescoço.
Legenda: Edcley Teixeira é investigado por supostamente vazar questões do Enem.
Foto: Reprodução/Instagram.

O cearense Edcley Teixeira, que teria "previsto" três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, publicou um novo desabafo nas redes sociais, em que se diz injustiçado e afirma cogitar "o impensável": abandonar o ensino para o certame que é, atualmente, a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

"É chocantemente fácil golpear um pobre, um favelado, um estudante, um graduando de Medicina. No tribunal sem limites e sem rédeas que é a internet, todos sabem que, diante do vasto poder midiático e da força econômica, estou em flagrante e cruel desvantagem", começou o universitário.

Segundo ele, que mora em Sobral e estuda na Universidade Federal do Ceará (UFC), a repercussão do suposto vazamento de questões do Enem representa uma "injustiça social". "Até quando esta sociedade permitirá que um estudante, cuja única arma é o livro, e que busca ascensão e sobrevivência pelo mérito, seja tratado e vilipendiado como um criminoso?", provoca.

No texto, o cearense diz ainda que deve voltar a focar apenas em aulas preparatórias para concursos, mas que, apesar disso, não irá ceder em relação ao caso. "Não irei ceder. Minha resiliência inabalável é inspirada na maior lição de coragem e perseverança: a do meu mestre, Jesus, que, embora não tivesse diploma, ensinou a dignidade do oprimido", declarou.

Veja também

teaser image
Ceará

Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

teaser image
Ceará

Cearense Edcley teria antecipado mais questões do Enem meses antes de prova

Cearense usou argumento do Inep

Edcley é investigado pela Polícia Federal por supostamente vazar questões do Enem. No entanto, segundo o cearense, o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) afirmou que ele não teve contato ou acesso aos itens. "O instituto foi categórico ao afirmar: 'O fato de se visualizar uma questão que por coincidência caiu em uma prova não altera o resultado de ninguém'. Esta é a prova cabal e documental de minha inocência", sustenta o universitário.

Nesse trecho do discurso, o sobralense se referiu a uma fala do presidente do Inep, Manuel Palácios, que afirmou ao g1 e ao Jornal Nacional, nessa terça-feira (25), que as questões "antecipadas" pelo estudante não alteram as notas da prova. "Até mesmo porque a probabilidade de acertar uma questão ao acaso, na sorte, já é de 20%", disse ele.

Veja também

teaser image
Ceará

Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

Repercussão do desabafo

Nos comentários da publicação de Edcley no Instagram, vários usuários reclamaram da postura do cearense, como uma que escreveu que "Jesus foi exemplo de tudo, menos de trambicagem". Essa mesma seguidora afirmou que a declaração do Inep teria provado a negligência do instituto e não a inocência do universitário.

"Estamos todos contra você", disse outra. "Você foi aliado apenas de quem pagou pela sua mentoria, todos os outros estudantes que não foram agraciados pela sua pré-ciência foram prejudicados", acrescentou mais uma.

Há, porém, quem apoie o estudante, como um que disse que "tudo vai passar" e outra que escreveu que "todos que ficam fazendo essas pressões psicológicas na internet deveriam ser penalizados".

Veja também

teaser image
Ceará

O que é o pré-teste do Enem? Entenda etapa citada por cearense que 'previu' questões

Entenda o caso

Edcley Teixeira é investigado pela Polícia Federal por supostamente vazar questões do Enem. No último domingo (23), a PF, inclusive, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do estudante, em Sobral, no Ceará.

A investigação começou após o Inep verificar a publicação de um vídeo gravado pelo cearense antes do Enem contendo questões com "similaridade substancial" às aplicadas na prova.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Edcley Teixeira de perfil. É um homem jovem, de cabelo preto. Na foto, usa camisa de botão preta e está com um estetoscópio sobre o pescoço.
Ceará

Edcley Teixeira se diz injustiçado e quer abandonar o ensino para o Enem

O cearense é investigado por supostamente ter vazado questões do exame que dá acesso ao ensino superior no Brasil.

Redação
Há 1 hora
Uma foto externa do Mercado dos Pinhões, em Fortaleza. É uma estrutura metálica histórica (ferro fundido) com teto e paredes laterais em venezianas de metal pintadas de verde, sob um céu azul claro com nuvens. Uma carroça de bicicleta está estacionada na rua lateral no canto inferior esquerdo.
Ceará

Obras para reabrir Mercados dos Pinhões e da Aerolândia custariam R$ 5 milhões

Os equipamentos costumavam ser um único e chegaram à cidade no final do século XIX.

Milenna Murta* e Nícolas Paulino
Há 2 horas
Ceará

Orla de Fortaleza recebe mutirões de limpeza em dezembro

Ação do Diário do Nordeste e da Câmara Municipal mobilizará voluntários para proteger o litoral, orientando sobre descarte correto.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Uma mulher vestindo jaleco, luvas, máscara e touca está trabalhando em um laboratório. Ela está manuseando um pequeno bloco de amostra em um equipamento de laboratório, possivelmente um micrótomo da marca Lupetec, usado para preparar lâminas histológicas. Várias lâminas de vidro estão organizadas na parte superior da máquina.
Ceará

Ceará quer ampliar rede que investiga óbitos ‘misteriosos’

Meta é implantar o serviço em todas as regiões de saúde do Estado.

Nícolas Paulino
26 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor oferta até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.1

Os percentuais de desconto variam de acordo com a forma de ingresso dos alunos

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Ceará

Black Friday da Le´Loyn Parfums traz até 70% de desconto em perfumes importados

A ação está valendo em todas as lojas físicas e e-commerce de Fortaleza.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra grupo de pessoas aglomeradas em volta de mulher que faleceu devido a mal súbito em aula de spinning em academia de Maranguape.
Ceará

Mulher sofre mal súbito e morre em academia de Maranguape

Empresária participava de aula de spinning quando passou mal.

Redação
25 de Novembro de 2025
Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia
Ceará

Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia

PM usou 'instrumentos' de menor potencial ofensivo na intervenção. Após tumulto, o evento foi encerrado.

João Lima Neto
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra, à direita, pessoa caderno de questão do Enem 2025, e, à esquerda, foto de Edcley de Souza Teixeira, universitário cearense suspeito de vazar questões do Enem 2025.
Ceará

Cearense Edcley teria antecipado mais questões do Enem meses antes de prova

Com os novos itens, cearense teria "previsto" pelo menos sete perguntas.

Redação
25 de Novembro de 2025
Um médico, identificado como Sami Gadelha, trajando scrubs verdes e máscara, está em um ambiente hospitalar que parece ser uma sala de autópsia ou necrotério, com mesas de aço inoxidável em primeiro plano. Ele tem tatuagens nos antebraços e usa óculos.
Ceará

Como profissionais do SVO no Ceará lidam com a morte no dia a dia

Dezenas de trabalhadores atuam para confortar famílias e explicar causas dos óbitos.

Nicolas Paulino
25 de Novembro de 2025
Ceará

Sr. Óculos lança Black Friday com óculos completos a partir de R$ 187,90

Campanha reúne descontos em toda a loja, coleções renovadas semanalmente e exame de vista gratuito

Agência de Conteúdo DN
25 de Novembro de 2025
Ceará

Microparque Dona Bernadete fortalece lazer e convivência na Regional 5

Espaço incentiva atividades comunitárias, esportivas e o uso qualificado do espaço urbano

Agência de Conteúdo DN
25 de Novembro de 2025
Imagem da fechada da Urca, no Ceará.
Ceará

Urca é condenada por fraude em política de cotas e deve pagar R$ 40 mil por danos morais

Justiça do Ceará determinou retratação pública e correção imediata da distribuição das vagas.

Redação
24 de Novembro de 2025
Imagem mostra uma torneira pigando.
Ceará

Serviço em adutora deixa três áreas da Grande Fortaleza sem água nesta terça (25)

A normalização do serviço está prevista para quarta-feira (26).

Lucas Monteiro
24 de Novembro de 2025
Fachada de igreja moderna branca com vitrais coloridos, cruz no topo e um grande rosário decorativo pendurado, sob céu azul-claro. A Igreja em questão é a Igreja de Fátima, em Fortaleza.
Ceará

Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas

Medida foi tomada pela Paróquia para prevenir episódios de 'mal-estar' por conta de partidos.

Matheus Facundo
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma profissional de uniforme verde, usando luvas, abrindo a porta de uma câmara fria no SVO. Atrás da porta, é possível ver um ambiente amplo com piso cimentado e prateleiras metálicas vazias, sugerindo a área de armazenamento refrigerado destinada aos corpos. A foto destaca a rotina silenciosa e protocolar do serviço.
Ceará

Como investigações do SVO sobre mortes podem ajudar a resolver problemas de saúde no CE ?

Há 20 anos, o Serviço de Verificação de Óbito atua no esclarecimento das causas dos óbitos de morte natural.

Nicolas Paulino
24 de Novembro de 2025
Homem em pé na rua alagada de uma comunidade, com casas simples ao fundo e outras pessoas ao longe.
Ceará

Veja bairros de Fortaleza mais afetados por ocorrências ligadas a riscos climáticos

Pontos mais sensíveis da cidade aparecem em dados da Defesa Civil.

Theyse Viana
24 de Novembro de 2025
Edcley de Souza Teixeira durante entrevista ao Fantástico.
Ceará

Cearense suspeito de vazar questões do Enem nega fraude: ‘Não agi de má-fé’

Edcley de Souza Teixeira concedeu entrevista ao Fantástico.

Redação
23 de Novembro de 2025
Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará
Ceará

Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará

Caso aconteceu no município de Capistrano nesse sábado (22) e acumulou prejuízos.

Redação
23 de Novembro de 2025
Calor exacerbado aumenta os níveis de estresse e ansiedade
Ceará

Estresse térmico: como o aumento das temperaturas afeta a saúde mental

Populações mais vulneráveis são revitimizadas pelos impactos ambientais.

Geovana Almeida*
23 de Novembro de 2025