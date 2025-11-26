Edcley Teixeira se diz injustiçado e quer abandonar o ensino para o Enem

O cearense Edcley Teixeira, que teria "previsto" três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, publicou um novo desabafo nas redes sociais, em que se diz injustiçado e afirma cogitar "o impensável": abandonar o ensino para o certame que é, atualmente, a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

"É chocantemente fácil golpear um pobre, um favelado, um estudante, um graduando de Medicina. No tribunal sem limites e sem rédeas que é a internet, todos sabem que, diante do vasto poder midiático e da força econômica, estou em flagrante e cruel desvantagem", começou o universitário.

Segundo ele, que mora em Sobral e estuda na Universidade Federal do Ceará (UFC), a repercussão do suposto vazamento de questões do Enem representa uma "injustiça social". "Até quando esta sociedade permitirá que um estudante, cuja única arma é o livro, e que busca ascensão e sobrevivência pelo mérito, seja tratado e vilipendiado como um criminoso?", provoca.

No texto, o cearense diz ainda que deve voltar a focar apenas em aulas preparatórias para concursos, mas que, apesar disso, não irá ceder em relação ao caso. "Não irei ceder. Minha resiliência inabalável é inspirada na maior lição de coragem e perseverança: a do meu mestre, Jesus, que, embora não tivesse diploma, ensinou a dignidade do oprimido", declarou.

Cearense usou argumento do Inep

Edcley é investigado pela Polícia Federal por supostamente vazar questões do Enem. No entanto, segundo o cearense, o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) afirmou que ele não teve contato ou acesso aos itens. "O instituto foi categórico ao afirmar: 'O fato de se visualizar uma questão que por coincidência caiu em uma prova não altera o resultado de ninguém'. Esta é a prova cabal e documental de minha inocência", sustenta o universitário.

Nesse trecho do discurso, o sobralense se referiu a uma fala do presidente do Inep, Manuel Palácios, que afirmou ao g1 e ao Jornal Nacional, nessa terça-feira (25), que as questões "antecipadas" pelo estudante não alteram as notas da prova. "Até mesmo porque a probabilidade de acertar uma questão ao acaso, na sorte, já é de 20%", disse ele.

Repercussão do desabafo

Nos comentários da publicação de Edcley no Instagram, vários usuários reclamaram da postura do cearense, como uma que escreveu que "Jesus foi exemplo de tudo, menos de trambicagem". Essa mesma seguidora afirmou que a declaração do Inep teria provado a negligência do instituto e não a inocência do universitário.

"Estamos todos contra você", disse outra. "Você foi aliado apenas de quem pagou pela sua mentoria, todos os outros estudantes que não foram agraciados pela sua pré-ciência foram prejudicados", acrescentou mais uma.

Há, porém, quem apoie o estudante, como um que disse que "tudo vai passar" e outra que escreveu que "todos que ficam fazendo essas pressões psicológicas na internet deveriam ser penalizados".

Entenda o caso

Edcley Teixeira é investigado pela Polícia Federal por supostamente vazar questões do Enem. No último domingo (23), a PF, inclusive, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do estudante, em Sobral, no Ceará.

A investigação começou após o Inep verificar a publicação de um vídeo gravado pelo cearense antes do Enem contendo questões com "similaridade substancial" às aplicadas na prova.