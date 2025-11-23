Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense suspeito de vazar questões do Enem nega fraude: ‘Não agi de má-fé’

Edcley de Souza Teixeira concedeu entrevista ao Fantástico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Edcley de Souza Teixeira durante entrevista ao Fantástico.
Legenda: Edcley de Souza Teixeira durante entrevista ao Fantástico.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O cearense Edcley de Souza Teixeira, suspeito de vazar questões do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio de um cursinho de pré-vestibular, negou ter cometido fraude e defendeu que o caso foi “coincidência”. As declarações foram dadas em entrevista concedida ao programa ‘Fantástico’, da TV Globo, que foi ao ar neste domingo (23).

Ao ser questionado sobre a suposta antecipação de três questões do segundo dia do exame, o estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) negou ter conhecimento que o conteúdo estaria na prova. "Similaridades pontuais foram coincidências”, afirmou Edcley. 

Ao mesmo tempo, Edcley confessou que conheceu as perguntas por meio do concurso do Ministério da Educação que ele participou no ano passado, o “Prêmio Capes Talento Universitário”. “Eu desconfiei que pudesse ser algum tipo de pré-teste”, revelou.

Pré-testes são provas que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) cria para testar perguntas que podem entrar no Enem. Assim, antes das questões serem, de fato, incluídas no Exame, elas são testadas, sendo aplicadas para uma amostra de estudantes com perfil semelhante ao dos que realizam o certame.

Edcley Teixeira afirma ter feito "previsões" das questões aplicadas na prova, publicando, inclusive, nas redes sociais capturas de tela com questões idênticas às vistas no Enem 2025. Os itens foram anulados pelo MEC. 

Veja também

teaser image
Segurança

PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

teaser image
Ceará

Camilo Santana garante que Enem 2025 não será cancelado após questões anuladas

O cearense também é acusado de pagar candidatos para memorizar perguntas da prova do “Capes Talento Universitário” e ter acesso a possíveis questões que podem ser aplicadas no Enem. “Não vejo má-fé”, respondeu Edcley, ao ser questionado sobre o assunto, enfatizando que apenas atuava em prol da sua mentoria. 

AÇÃO DA PF

Edcley de Souza Teixeira foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) neste domingo (23). Na ação, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão em Sobral, no Ceará, por suspeita de fraude no Enem.

Em imagem divulgada pela PF, dá para ver que foi apreendido um notebook, um aparelho celular e uma prova laranja do 2º dia de Enem 2025. De acordo com a corporação, a investigação começou após o Inep verificar a publicação de um vídeo antes do Enem contendo questões com "similaridade substancial" às aplicadas na prova.

"A atuação da Polícia Federal visa esclarecer os fatos, apurar possíveis ilícitos, identificar os responsáveis pela obtenção dos dados e divulgação indevida, bem como possíveis conexões com outros delitos", explica a PF.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Edcley de Souza Teixeira durante entrevista ao Fantástico.
Ceará

Cearense suspeito de vazar questões do Enem nega fraude: ‘Não agi de má-fé’

Edcley de Souza Teixeira concedeu entrevista ao Fantástico.

Redação
Há 32 minutos
Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará
Ceará

Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará

Caso aconteceu no município de Capistrano nesse sábado (22) e acumulou prejuízos.

Redação
23 de Novembro de 2025
Calor exacerbado aumenta os níveis de estresse e ansiedade
Ceará

Estresse térmico: como o aumento das temperaturas afeta a saúde mental

Populações mais vulneráveis são revitimizadas pelos impactos ambientais.

Geovana Almeida*
23 de Novembro de 2025
Participantes do simpósio sobre cranioestenose.
Ceará

Simpósio sobre cranioestenose em Fortaleza aborda diagnóstico precoce e tratamento adequado

O evento ocorreu na Universidade de Fortaleza (Unifor) neste sábado (22).

Redação
22 de Novembro de 2025
Casal de adolescentes brancos se beijando com farda de colégio nas cores azul, verde e branco. A menina tem cabelos castanhos claros e o rapaz tem cabelos pretos. Ao fundo, há plantas verdes.
Ceará

Da escola para o altar: casal de Fortaleza celebra amor que nasceu na sala de aula

Iasmim e Davi se conheceram em uma escola pública no bairro de Fátima.

Milenna Murta*
22 de Novembro de 2025
Foto que contém passageiro entrando em ônibus em Fortaleza.
Ceará

Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 5,40 a partir de 1º de janeiro

No entanto, os valores da tarifa estudantil não terão alteração.

Luciano Rodrigues
22 de Novembro de 2025
Uma vista aérea de uma mulher caminhando em uma área de concreto/asfalto rachado, provavelmente durante ou logo após a chuva. Ela usa uma camiseta preta e segura um guarda-chuva grande com as cores do arco-íris, que se destaca. À direita, há uma densa vegetação verde.
Ceará

Chuvas podem ser positivas no Ceará até janeiro de 2026, diz Inmet

Nova previsão desenha cenário para os próximos meses.

Nicolas Paulino
22 de Novembro de 2025
Cicatrizes de necrose na perna e pé de um bebê após complicação médica.
Ceará

Bebê sofre necrose no pé após suposto erro em medicação intravenosa em Juazeiro do Norte

Pele da coxa foi utilizada para reparar a lesão.

João Lima Neto
21 de Novembro de 2025
Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza
Ceará

Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza

Evento neste sábado (22) terá debates sobre essa condição congênita rara.

Redação
21 de Novembro de 2025
Homem com cabelo escuro e camiseta preta gesticula enquanto fala em um microfone em um evento. O homem é Camilo Santana.
Ceará

Camilo Santana garante que Enem 2025 não será cancelado após questões anuladas

Cearense é suspeito de causar um suposto vazamento de questões do segundo dia do exame.

Redação
21 de Novembro de 2025
Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza
Ceará

Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza

Os banhistas estavam na Praia do Havaizinho, perto da Ponte dos Ingleses.

Redação
21 de Novembro de 2025
foto da professora Penha Alencar.
Ceará

Morre professora Penha Alencar, liderança do Sindicato dos Servidores Públicos do Ceará

O sindicato lamentou a partida da professora e a definiu como uma das suas mais importantes lideranças da história.

Redação
21 de Novembro de 2025
Na imagem, duas idosas segurando uma lousa com o pedido de natal, na lousa está escrito o que a idosa pediu.
Ceará

Panetone, fraldas e pijama: lar de idosos faz campanha com pedidos de Natal

Ação pede presentes para moradores de duas sedes do Lar Três Irmãs.

Gabriel Bezerra*
21 de Novembro de 2025
Ceará

‘Algoritmos não cometem só erros técnicos, eles produzem apagamentos e racismo’, alerta pesquisador

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o professor do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, Júlio Araújo, fala sobre o tema.

Thatiany Nascimento
21 de Novembro de 2025
Mão masculina tenta abrir torneira de pia de banheiro.
Ceará

Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)

Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h.

Redação
20 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará
Ceará

Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

Por conta da COP 30, região fará provas nas próximas semanas.

João Lima Neto
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra policial militar, uma mulher branca de cabelos castanhos longos, com uma criança no colo. A menina veste vestido amarelo e tem o rosto coberto por um emoji de coração.
Ceará

Policial resgata bebê esquecida dentro de carro por duas horas em Fortaleza

Menina estava desidratada e foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra, à esquerda, pessoa folheando caderno de questão do Enem 2025, e, à direita, foto de Edcley de Souza Teixeira, universitário cearense suspeito de vazar questões do Enem 2025.
Ceará

Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

Ele pedia que participantes de concurso decorassem perguntas da prova.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra mãos segurando caderno de provas do Enem 2025.
Ceará

Enem teve vazamentos, anulações e polêmicas em 27 anos; relembre

Prova feita anualmente por milhões de estudantes coleciona histórico de falhas.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Visão em close de múltiplas capas de cadernos de prova e folhas de instrução do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. O design é padronizado, com o logotipo Enem 2025 em destaque e informações sobre a prova de Ciências da Natureza e de Matemática, Caderno Verde, Caderno Cinza, e as instruções de preenchimento.
Ceará

Suposto vazamento do Enem pode resultar em prisão, multa ou perda de cargo público, dizem advogados

Previsão de questões é comum, mas investigação deve desvendar como análise do banco de questões foi feita.

Clarice Nascimento
20 de Novembro de 2025