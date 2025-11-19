Cearense que 'previu' questões do Enem diz estar despreocupado: 'Não fiz nada de errado'

Após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciar a anulação de três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, Edcley Teixeira, 28, cearense que "previu" perguntas semelhantes ao exame deste ano, publicou um vídeo no Instagram afirmando estar tranquilo diante da repercussão e negando qualquer irregularidade.

Em tom descontraído, Edcley disse receber milhares de mensagens, mas garantiu que não teme o avanço das investigações.

“E aí, galera, um videozinho para vocês do WhatsApp. Meus amigos estão aqui, minha família, tá todo mundo aqui. A gente fez um batalhão para responder meu WhatsApp. Tem umas 6 mil pessoas falando comigo. Então, tá tudo muito bem. Eu nunca me senti tão bem, porque eu vou dormir o sono dos justos", publicou, na noite dessa terça-feira (18).

Em seguida, completou dizendo: "Tá tudo muito certo, não fiz nada de errado. Então ninguém precisa se preocupar comigo, tá? Não fiz nada de errado”, afirmou Edcley.

Natural de Sobral, no Norte do Ceará, Edcley é estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e ganhou notoriedade recentemente pela alta taxa de acerto em previsões de conteúdos do exame.

Ele também minimizou o impacto das notícias divulgadas na imprensa sobre o caso, dizendo que o conteúdo publicado até agora não teria, segundo ele, caráter negativo. “Vocês vêm até que as próprias notícias não são um tom pejorativo. Então, não precisa se preocupar, tá tudo muito bem. A galera tá aqui prestando apoio e me ajudando aqui no WhatsApp, tá? Obrigado".

Legenda: Edcley segue vendendo monitorias agendadas para 2026 Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de toda repercussão, Edcley segue com as vendas de monitorias para 2026 nas redes sociais. O interessado precisa desembolsar cerca de R$ 1,3 mil pelas aulas do jovem.

Investigação federal

O Inep acionou a Polícia Federal (PF) para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e para responsabilizar os envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela publicização, de forma indevida, de questões sigilosas.

As investigações de possíveis fraudes no Enem são de competência da Polícia Federal porque as provas são um serviço federal, de interesse público. O Enem é coordenado pelo Inep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

A reportagem entrou em contato com a PF para comentar as informações. Em nota, foi informado que a PF "não confirma nem se manifesta sobre eventuais investigações em andamento".