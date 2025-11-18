Após anular questões, Inep antecipa divulgação de gabarito do Enem 2025
As respostas oficiais serão divulgadas nesta quarta-feira (19), às 10h.
O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou, no início da noite desta terça-feira (18), que vai antecipar a divulgação dos gabaritos do segundo dia de provas do Enem.
As respostas e os cadernos de questões estarão disponíveis a partir das 10h desta quarta-feira (19).
A decisão ocorre poucas horas depois de o órgão anular três questões aplicadas no último domingo (16), após suspeita de vazamento envolvendo um cursinho pré-vestibular de Sobral, no interior do Ceará. A Polícia Federal já abriu investigação para apurar o caso.
Em comunicado, o INEP reafirmou “a isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025”. Ainda assim, o episódio provocou revolta entre estudantes nas redes sociais, que passaram a pedir a anulação do exame.