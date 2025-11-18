Diário do Nordeste
Camilo Santana diz que 40 mil pessoas acessaram live com questões 'próximas' do Enem

Inep tomou decisão técnica e anulou três perguntas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Estudantes com a prova do Enem 2025 em mãos.
Legenda: Prova do Enem 2025 teve anulação de três questões.
Foto: Bruna Araújo/MEC.

O ministro da educação, Camilo Santana, declarou — em entrevista exibida na TV Verdes Mares, na noite desta terça-feira (18) — que cerca de 40 mil pessoas tiveram acesso à transmissão do YouTube que adiantou questões "próximas" às presentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

Em publicação nas redes sociais, Edcley Teixeira, criador de uma monitoria voltada ao Enem, exibiu capturas de tela nas quais prova que antecipou aos alunos o conteúdo do exame. 

teaser image
Ceará

Entenda o que acontece quando uma questão do Enem é anulada

teaser image
Ceará

Após anular questões, Inep antecipa divulgação de gabarito do Enem 2025

Camilo Santana declarou que a anulação de três perguntas do Enem foi a medida tomada como providência técnica ao caso. 

Eu determinei ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é o órgão responsável para a elaboração da prova, que tomasse as providências. E a decisão técnica da equipe do Inep para garantir isonomia de todos que fizeram a prova, foi cancelar esses três itens
Camilo Santana
Ministro da Educação

O ministro ainda completou comentário dizendo que cerca de cinco milhões de pessoas estavam inscritas no Enem e que "40 mil pessoas tiveram acesso a essa live".

Investigação federal

O Inep acionou a Polícia Federal (PF) para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e para responsabilizar os envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela publicização, de forma indevida, de questões sigilosas.

As investigações de possíveis fraudes no Enem são de competência da Polícia Federal, porque as provas são serviço federal, de interesse público. O Enem é coordenado pelo Inep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

