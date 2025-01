Marido da suspeita de envenenar bolo no RS deverá ser ouvido pela Polícia novamente

O marido de Deise Moura dos Anjos, investigada por envenenar o bolo que levou à morte três pessoas de uma mesma família em Torres, no Rio Grande do Sul, Diego Silva dos Anjos, será chamado mais uma vez para depor como testemunha do caso. As informações são da emissora gaúcha RBS TV.

No depoimento anterior, Diego relatou que ficou sabendo do caso em razão da repercussão na imprensa e que estava afastado da família há mais de 20 anos, após uma desavença por dinheiro. Segundo ele, a mãe e Deise tinham uma relação de "altos e baixos", mas ele disse acreditar que a esposa seria incapaz de matar qualquer membro da família e não teria motivos para isso.

A mulher confessou à Polícia Civil que mantinha um relacionamento conturbado com a sogra. Deise disse ter desavenças com Zeli dos Santos, mãe de Diego, por questões financeiras e outras situações. Ela chegou a revelar que chamava Zeli de "naja" e que foi bloqueada nas redes sociais pela sogra após um desentendimento.

Planejamento do crime

Em meio às investigações, uma perícia no celular de Deise constatou que ela pesquisou na internet por "veneno para o coração" e "veneno para humanos" enquanto estava na casa da sogra. As buscas foram realizadas no dia 18 de novembro. Termos relacionados a "arsênio" foram pesquisados por ela cerca de 100 vezes.

A Polícia Civil também detalhou que uma nota fiscal de compra virtual de arsênio foi encontrada no celular da suspeita. Segundo os investigadores, a mulher comprou arsênio em quatro ocasiões em um período de quatro meses. Uma delas aconteceu antes da morte do sogro, registrada em setembro de 2024.

Corpo do pai de Deise será exumado

O corpo do pai de Deise será exumado para perícia. A suspeita é de que Deise também possa ter envenenado o pai. As informações são da CNN Brasil.

A investigação aponta que Deise pode ter usado da mesma substância que envenenou a família no Natal, o arsênio, para matar o pai. José Lori da Silveira Moura morreu em 2020, aos 67 anos, em Canoas, por cirrose. Mas, conforme a polícia, Deise teria envenenado José gradualmente ao longo do tempo.

A suspeita está presa temporariamente no Presídio Estadual Feminino de Torres, e está sendo investigada por triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada, pelo caso da família em Torres. Ela, no entanto, nega envolvimento no crime.

