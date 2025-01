Saiba quem é a nora da mulher que preparou o bolo envenenado e foi presa após a morte de três pessoas em Torres, RS

A contadora Deise Moura dos Anjos foi presa, no último domingo (5), suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com emprego de veneno. Ela também deve responder por três tentativas de homicídio duplamente qualificado, após colocar veneno em bolo. Conforme o g1, ela é nora da mulher que preparou o bolo em Torres (RS), que resultou na morte de três pessoas da mesma família em dezembro.

Detida no Presídio Estadual Feminino de Torres, deve passar por uma audiência de custódia ainda na tarde desta segunda-feira (6). A defesa de Deise declarou que ainda "não teve acesso integral a investigação em andamento, razão pela qual se manifestará em momento oportuno".

Dentre as vítimas confirmadas, estão:

As irmãs Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva

A filha de Neuza, Tatiana Denize Silva dos Anjos.

Além disso, outras duas pessoas – Zeli dos Anjos e uma criança de dez anos – também chegaram a ser internadas, mas não correm risco de vida.

Quem é Deise Moura dos Anjos?

Deise Moura dos Anjos é moradora em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre. No entanto, ela possuía uma relação conturbada com a sogra, Zeli dos Anjos.

Ela era casada com o filho de Zeli há cerca de vinte anos. Nas redes sociais, ela se diz especialista em contabilidade, com experiências em empresas do ramo imobiliário.

Conforme o delegado Marcus Vinícius Veloso, Deise "teve a intenção de cometer o crime. Foi um crime doloso". Em coletiva, acrescentou ainda que as provas são robustas que "apontam que ela [Deise Moura dos Anjos] é a autora [dos crimes]".

No entanto, a polícia ainda não divulgou a motivação do crime, nem os detalhes das provas. Os agentes investigam quem era o alvo de Deise.

Relembre o caso

O caso ocorreu no dia 23 de dezembro de 2024, quando a família, que morava em Torres, se reuniu para comer um bolo que já fazia parte da tradição natalina da casa. Segundo o delegado Marcos Vinícius Veloso, ao provarem o bolo, os familiares perceberam que o gosto do alimento estava estranho, com "sabor apimentado e desagradável". Ao perceber que algo estava errado, Zeli dos Anjos, que cozinhou o bolo, ordenou que os parentes parassem de comer.

Irmã de Zeli, Neuza Denize da Silva dos Anjos, 65, morreu no mesmo dia, por choque após intoxicação alimentar. No dia seguinte, a terceira irmã, Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, e a filha dela, Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43, também faleceram.

A criança de dez anos teve alta na última sexta-feira (3). Já a outra mulher internada que sobreviveu segue na UTI, mas com quadro estável. O marido de Maida também chegou a ser hospitalizado, mas teve alta pouco tempo após o incidente.

