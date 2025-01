Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (14/1)

O céu está frenético e anuncia dias agitados pela frente. A Lua Cheia em Câncer intensifica as emoções e traz à tona tudo aquilo que estava guardado. Essa madrugada, a Lua se aproximou de Marte, o que pode ter perturbado seu sono ou causado inquietação. Se você acordou irritado ou sobrecarregado, respire fundo e evite reagir de forma impulsiva, especialmente diante de provocações.



As emoções do passado estão emergindo, junto com as dores que ainda não foram resolvidas. É um momento de perceber os espinhos que você deixou pelo caminho e que agora impedem seus passos. Marte em Câncer, ainda que retrógrado, nos lembra que a verdadeira batalha está dentro de nós. Não deixe que as memórias do ontem paralisem seu presente.



A Lua ingressa em Leão e se prepara para uma oposição com Plutão, desafiando você a encarar as sombras e transformar o que precisa ser renovado. Por mais trabalhoso que pareça, lembre-se de que essas intensidades são convites para criar novos caminhos e avançar com mais clareza e coragem.

Áries

As emoções podem surgir como uma onda inesperada. Marte, seu regente, pede atenção às reações impulsivas, especialmente com pessoas próximas. Com a Lua entrando em Leão, reflita antes de agir e use sua energia para criar novas oportunidades, em vez de alimentar velhos conflitos.

Touro

A comunicação está sensível, então escolha suas palavras com sabedoria. A Lua em Câncer destaca memórias antigas que podem afetar sua segurança emocional. Ao entrar em Leão, concentre-se em fortalecer seus vínculos e evite brigas que possam prejudicar relações importantes.

Gêmeos

As finanças ou valores pessoais podem ser tema de tensão emocional. Marte em Câncer indica a necessidade de evitar decisões apressadas motivadas pelo passado. Com a entrada da Lua em Leão, foque em reorganizar suas prioridades e confiar no seu brilho pessoal.

Câncer

Com a Lua em seu signo, as emoções estão amplificadas, e Marte pode trazer impaciência ou irritação. Respire fundo antes de reagir. Quando a Lua chegar a Leão, valorize o que você conquistou e não permita que inseguranças dominem suas decisões.

Leão

Virgem

As amizades ou dinâmicas de grupo podem gerar tensões emocionais. Marte em Câncer pede que você lide com situações delicadas com empatia, mas sem se deixar levar por ressentimentos antigos. Com a Lua em Leão, reserve tempo para si e para reavaliar quem merece sua confiança.

Libra

O ambiente profissional pode ser fonte de emoções intensas, então evite confrontos diretos. Marte em Câncer pode fazê-lo sentir-se sobrecarregado, mas é importante manter o foco. Quando a Lua chegar em Leão, use seu carisma para transformar desafios em novas oportunidades.

Escorpião

Questões filosóficas ou emocionais profundas podem surgir, pedindo que você revise crenças antigas. Marte em Câncer ativa sua sensibilidade, mas evite lutar contra as mudanças. Com a Lua em Leão, use sua intensidade para planejar ações ousadas que transformem sua realidade.

Sagitário

A Lua cheia em Câncer mexe com suas vulnerabilidades emocionais e questões financeiras. Marte pede que você olhe para essas áreas com coragem, mas sem precipitação. Quando a Lua ingressar em Leão, confie no seu otimismo natural e veja desafios como oportunidades de crescimento.

Capricórnio

Os relacionamentos estão em foco, e Marte pode ativar tensões ou ressentimentos não resolvidos. Seja paciente ao lidar com as emoções alheias. Com a Lua em Leão, reforce seus limites emocionais e foque em transformar suas parcerias em algo mais autêntico.

Aquário

As responsabilidades do dia a dia podem parecer mais pesadas agora. Marte em Câncer pede que você priorize sua saúde emocional antes de tudo. Com a Lua entrando em Leão, evite disputas e use sua criatividade para reorganizar parcerias ou rotinas de forma mais leve.

Peixes

A Lua em Câncer ativa sua sensibilidade criativa, mas Marte pode trazer conflitos internos relacionados ao seu passado. Esteja atento às suas reações emocionais. Quando a Lua chegar em Leão, use esse momento para se reconectar com sua autoconfiança e brilhar em novos projetos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.