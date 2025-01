Anahí é investigada por suposta fraude em reality show do México

A emissora de televisão do México Televisa abriu uma investigação contra a cantora Anahí, ex-integrante do RBD, e a empresária dela, Danna Vázquez. Elas são acusadas de envolvimento em uma suposta fraude no programa “¿Quién es la Máscara?", a versão mexicana do reality "The Masked Singer".

A Televisa alega que ambas tiveram acesso a informações confidenciais sobre a atração, o que teria comprometido a dinâmica do reality. A investigação é liderada por Miguel Ángel Fox, produtor-executivo da emissora, que busca esclarecer se Anahí e a empresária violaram cláusulas contratuais.

A empresa afirma que a dupla teria repassado informações sigilosas, incluindo spoilers sobre a competição, para revistas. Ainda conforme a imprensa local, Danna também teria acessado e compartilhado a lista secreta de participantes da atração com a revista TV Notas.

Outro ponto é que Anahí fechou a participação em dez episódios do programa, por um valor de R$ 400 mil dólares, em torno de R$ 2,4 milhões. O valor gerou desconforto entre outros jurados da atração, aumentando a tensão nos bastidores.

Posicionamento

Anahí divulgou, na segunda-feira (13), uma nota em suas redes sociais, dizendo que as acusações são falsas.

“As acusações que estão mencionando são absolutamente falsas. Para mim, é muito doloroso o que estou passando porque atuei de boa-fé e, agora, com argumentos absurdos, pretendem afetar a minha pessoa e prejudicar minha reputação e trabalho. Não tenho nada a esconder. Quero que prevaleça a verdade”, escreveu ela.