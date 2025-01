Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (14)

A novela 'Cabocla' desta terça-feira (14) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Pequetita aconselha Edmundo a levar Joaquim para ver Luís o mais rápido possível.

Resumo completo de 'Cabocla' desta terça-feira

Pequetita aconselha Edmundo a levar Joaquim para ver Luís o mais rápido possível. Chico comenta com Tobias que Zuca está na fazenda de Boanerges cuidando de Luís. Zuca diz a Emerenciana que não volta para casa enquanto Luís estiver ali. Ritinha descobre que seus pretendentes a estavam ignorando para fazê-la se decidir. Luís diz a Tobias que está indo embora e vai deixar Zuca livre para fazer o que quiser. Emerenciana percebe que Tobias ainda não esqueceu Zuca. Tobias garante a Tomé que só sentiu pena de Zuca, mas ele não acredita. Luís tenta fazer com que Zuca se afaste dele, embora sofra com isso.

Zuca diz a Emerenciana que Luís não está respeitando seu sofrimento. Mariquinha descobre que Tobias foi na fazenda e fica furiosa. Bina pergunta a Zé o que vai ser de Zuca depois que Luís for embora. Zuca garante a Chico que vai morrer se Luís nunca mais voltar. Joaquim e Edmundo chegam. Tina fica chocada ao ouvir Tobias dizer que gostaria de não ter se casado com Mariquinha, para ficar livre para Zuca. Luís diz a Zuca que está morrendo. Joaquim ouve. Luís fica espantado ao ver Joaquim e Edmundo. Edmundo diz a Luís que ele tem chance de se curar, mas terá que se cuidar bastante.

Luís garante a Edmundo que o que mais quer na vida é ficar bom para poder se casar com Zuca. Joaquim fala para Emerenciana que culpa Zuca pela doença de Luís, mas ela garante que Zuca sempre fez questão de que Luís se cuidasse. Edmundo diz a Joaquim que quer levar Luís para o Rio para fazer exames mais detalhados. Zuca vai para o quarto de Luís sem que ninguém veja e passa a noite com ele. Boanerges leva Luís, Edmundo e Joaquim de carro até a estação. Zuca acompanha o carro e manda um último beijo para Luís. Maria dá a Zuca a aliança de noivado que Luís esqueceu e ela coloca-a no dedo junto com a sua, como se fosse uma viúva.

Zuca volta para casa e avisa Bina que não quer falar em Luís. Nastácio comenta com Tobias que a despedida de Luís e Zuca foi muito triste. Tobias diz a Mariquinha que ela não precisa ter ciúmes dele e eles acabam fazendo as pazes. Edmundo sugere a Joaquim que eles mandem Luís para sua casa de campo em Petrópolis. Pequetita se oferece para servir de enfermeira de Luís. Zuca chora pensando em Luís. Pequetita garante a Luís que tudo vai acabar bem.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.