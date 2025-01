Ano novo, Secretaria da Cultura nova

Acho que agora, sim, podemos dizer que o ano começou. Esse ar de primeiro dia útil, o movimento nas ruas voltando ao habitual, as demandas de trabalho ressurgindo, aquela fatura de cartão de crédito cheia de compras que você, insistentemente, colocou na cabeça que merecia se mimar em dezembro, finalmente bateu à porta. Sem contar IPVA, IPTU e mais vários outros ipês-alguma-coisa.

A vida normal tem esse quê de banalidade, rotina, mesmice. Mais um ano novo, de novo, pra conta. Enquanto esses pensamentos de vida adulta percorrem minha cabeça ao mesmo tempo que tento me distrair com alguma rede social que me tire do tédio de esperar um voo para o Rio de Janeiro, fotos e vídeos de Helena Barbosa surgem repetidamente na timeline.

Helena se tornou a nova Secretária da Cultura de Fortaleza.

Sua imagem me fez lembrar que a conheço há pouco tempo, entre encontros rápidos, mas seu nome já era bastante recorrente em minha bolha. Até 2024, ela estava como superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Li que tem uma forte atuação no campo cultural não só como gestora, mas como produtora e pesquisadora. Faz muito mais sentido alguém especialista em cultura gerir essa pasta. Imagina se fosse um médico?!

Acredito que o grande desafio dessa nova empreitada na carreira de Helena será o de resgatar laços com a classe artística. A relação artista e poder público nunca foi um mar de rosas, mas nos últimos anos a situação ficou insustentável. Foram grandes e inúmeros os casos de negligência com o fomento, a formação e a manutenção de atividades culturais em Fortaleza.

Tudo isso gerou um desinteresse e certa apatia dos próprios operários da arte. Muitas pessoas, inclusive, desistiram de suas profissões, buscando outras formas de viver com dignidade. Digo, sem dúvidas, que o sentimento geral é de cansaço. Por isso que digo que esse será um grande desafio para Helena. Estamos judiados demais.

De todo modo, seu nome me chegou como um alívio, uma esperança. Torço para não estar enganado, mas acredito que viveremos tempos de mudanças, de gestão com transparência, de execução eficiente de políticas públicas que tragam de volta a efervescência e sustentabilidade da cena cultural da cidade. O diálogo será a ponte.

Desejo boa sorte à Secretária Helena Barbosa e um feliz 2025 a todos.

É hora de decolar.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor