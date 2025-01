CAPTEI: Henrique Vasconcelos - presidente do Náutico Atlético Cearense celebra seus 56 anos

O presidente do Náutico Atlético Cearense, Henrique Vasconcelos, completou mais um ano de vida na última quarta-feira, 8 de janeiro. A celebração de seus 56 anos aconteceu na varanda da diretoria da nova ala administrativa do clube, com a presença de familiares e amigos próximos.

Legenda: Varanda do NAC Foto: LC Moreira

Henrique Vasconcelos, que está à frente do Náutico Atlético Cearense, vem apresentando uma administração diferenciada, trabalhando incansavelmente e revitalizando um clube tão importante para a cidade.

Legenda: Saulo Éllery, Letícia, Rafaela, Henrique, Renata e Meton César de Vasconcelos Foto: LC Moreira

A festa teve animação do DJ Lipec e foi marcada por momentos de descontração, reencontros e muita alegria. A noite foi encerrada com os parabéns.

Legenda: DJ Lipec Foto: LC Moreira

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Rafaela, Henrique e Renata Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela, Henrique e Meton César de Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Fávia e Mário Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia, Renata e Rafaela Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Henrique Vasconcelos e Walkmar Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Ivo e Henrique Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Linhares, Henrique Vasconcelos e Paulo Salazar Foto: LC Moreira

Legenda: Saulo Ellery e Letícia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Phillip Brooks e Henrique Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Jorge e Jeritza Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Lígia e Lúcio Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Moisés Giffone e Elaine Portobello Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo e Eveline Santa Cruz, Renata e Henrique Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Rafaela Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Lígia Farias, Henrique Vasconcelos, Rodolfo Licurgo, Ricardo e Rômulo Andrade e Walkmar Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Salazar, Fernando Linhares, Rodolfo Licurgo, Herique Vasconcelos, Lígia Farias, Ricardo e Rômulo Andrade e Walkmar Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira